基隆市消防局舉行109年核安第26號實兵演習

基隆市消防局9月9日至11日在核能二廠及其鄰近地區舉行一場109年核安第26號實兵演習，此次實兵演練以重大天然災害併同核子事故為演習主情境想定基礎，模擬核能二廠發生超出設計基準之嚴重核子事故，實兵演練，過程逼真。

基隆市中山區、安樂區及七堵區等3區12里位於核能二廠緊急應變計畫區(Emergency Planning Zone,EPZ)範圍內，本次演習針對這三個地區進行「警報發放、遊客勸離疏散、關閉遊憩地區、弱勢族群及師生預防性疏散、輻傷救護」等項目的演練，演練地點分佈在大武崙澳底沙灘、福慧老人長期照顧中心、基隆市立中山高級中學及基隆長庚紀念醫院等4處。

核能二廠員工遭受輻射傷害，緊急送往基隆長庚紀念醫院救治。圖／基隆市消防局提供

演習當日上午9時30分開始，採分站分時之走動式演練方式進行，由基隆市副市長林永發、原能會副主任委員劉文忠、評核委員召集人陳建源等親臨視導，並同時動員海洋委員會海巡署、市府觀光及城市行銷處、社會處、教育處、基隆市警察局、消防局、衛生局、中山高級中學、公共汽車管理處等單位全力投入演練。

關閉遊憩地區項目在大武崙澳底沙灘舉行，模擬核子事故發生，在輻射外釋前先進行觀光遊憩地區旅客和遊客優先勸離疏散，並搭配無人機科技，出動消防局空拍機隊於離岸較遠處執行水上遊客勸離作業，並運用空拍機熱顯像鏡頭搜尋鄰近情人湖步道，由於一般肉眼無法穿透之樹木等障礙物遮蔽視線，在演習中透過熱顯鏡頭即可迅速發現遊客，完成任務，大幅縮短搜索時間、提高救援時效。

基隆市消防局搭配無人機科技，在輻射外釋前先進行觀光遊憩地區遊客勸離疏散，防患未來。圖／基隆市消防局提供

弱勢族群及師生預防性疏散分別於福慧老人長期照顧中心及市立中山高級中學演練，依序為事故通報、應變小組成立及疏散作業等，透過里民、長照中心住民及學校師生親身參與演練，強化複合式災害防救處置經驗，並於中山高中實施學生核安防護教育，達到正確教育核安防護知識、普及核子事故防護認知及應變能力。

演習中也假想學生聽到廣播警報進入教室不慎跌倒受傷，由校護進行初步處置後，通報消防局救護車及人員搭配消防局「智能眼鏡」出勤，可將現場患者受傷情形第一時間回傳指揮中心及後送醫院，供急診醫師評估傷患及預作處置準備。

最後，模擬核能二廠員工遭受輻射傷害，緊急送至基隆長庚紀念醫院救治，長庚醫院接獲通報立即成立指揮中心、指揮官分配任務後隨即就各自分工位置，分別執行輻傷檢傷偵檢及除汙等，演練重點為防護衣穿脫及輻傷處置作業。

本次演習更首度結合COVID-19疫情措施，除量測體溫、手部消毒及配戴口罩等防疫事項外，更比照兵棋推演無預警狀況採隨機發佈抽演科目，考驗基隆市緊急應變處置機制，驗證核子事故發生時之應變能力，強化學校師生、民眾及長照機構住民核安知能。