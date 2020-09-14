2020藍鑽魚骨線年會於台北盛大舉辦

對抗垂垂臉 複合式拉提技術變身美人”魚”

一年一度的藍鑽魚骨線年會於日前舉辦，吸引將近兩百位醫專科醫師參與，也是台灣醫美產業趨勢的焦點，主辦單位表示，魚骨線在全台的用量已經超過一萬公尺，相當於20座101大樓，可見醫美族群對魚骨線的依賴以及醫師們的信任。而因應全球防疫而火紅的瑞士遠端醫美諮詢技術，也首次與魚骨線合作，酷尋樂Crisalix國際銷售總監表示，運用AI及雲端運算技術，消費者只要自拍三張照片，就可擁有自己精準的3D立體模型，自行發揮修圖功力，調整出自認最美的緊緻角度，再找醫師諮詢，達到精準溝通的成效。

如何將時光拉回年輕時的夢幻緊緻是每個愛美人仕一生追逐的課題，看著臉上的線條越來越垮，從記憶中的緊實臉龐逐漸變為鬆垂的嘴邊肉與雙下巴，沒修圖就不敢發照片的困擾，讓不少女性趁著疫情需長戴口罩，尋求醫美重塑緊緻小臉。而魚骨線加針劑的複合式微整技術已成市場新趨勢，線材宛如鋼筋般做為主要支撐力，再配上針劑輔助填充或消除脂肪，可拉提修飾線條，魚骨線拉力強，效果明顯且維持時間長，原本擔心拉皮手術需全身麻醉而卻步，或是不滿足電波效果的民眾提供了更完整的解決方式。

曾榮獲榮獲第一屆金線獎百大線雕名醫的蔡詩辰醫師也表示魚骨線的拉力強穩，且分解時間較長，針對最多女性在意的法令紋中臉拉提以及中下臉的小V臉雕塑，使用魚骨線能做出唯美的微笑拉提效果，讓笑容親切臉頰緊緻，效果又持久，是目前十分受歡迎的療程。 首創扇形拉提術的整形外科專家張松源醫師表示，臉部拉提需要精密的向量的規劃，以免拉緊了可是臉看起來更大，使用軟體輔助能讓雙方更有效的溝通臉部線條的規劃。

對於線材運用有獨到心得的淨妍時尚診所院長周哲宇醫師也強調，魚骨線的穩固性和拉力都較持久，除了常見的臉頰外，還有雙下巴，脖頸甚至身體的曲線拉提，都有良好的應用。且魚骨線有抗菌效果，可降低手術後的感染機會，患者的術後照顧也較為輕鬆，適合忙碌的現代人。

愛美是天性，而老化卻是愛美人士的天敵，尤其東方人五官不明顯、臉部偏圓，市面上抗老逆齡的產品與方式不勝枚舉，藉由適當的微整已是趨勢，後疫情時代，藉由新的微整技術的進步，自信脫下口罩成為人人稱羨的小臉美人魚已不是夢想！



