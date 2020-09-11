MAYO論壇分享 企業實現差異化的關鍵在於人才

企業最重要的資產就是「人」，良好的人員素質，可以讓企業穩定成長。而在數位浪潮興起與員工體驗逐漸被重視之下，企業更應該擬定良好的人才培訓策略，去補齊數位技能的差距，除此之外，也需正確理解員工學習的需求，打造良好的學習文化與體驗。

為協助企業落實人才管理與人才培訓， MAYO、SGS、DDI與微軟於9日共同舉辦【2020人才管理實戰論壇】系列活動，分享「企業有效培訓落地法則」。MAYO鼎恒數位創辦人暨執行長簡士評以自身經驗出發，分享HR的角色應該為企業創造更高層次的人才價值，並且要不畏懼去改變。我們正處於人才環境與需求技能都快速迭代的時期，人才競爭更是全球性的，企業培訓要有效率，必須要善用微型學習、AI科技等應用，讓員工達成行動化及個人化的學習，培訓內容的設計需與企業策略緊密關聯，最終讓個人目標與組織目標達成一致。

SGS CBE 管理學院院長暨高雄區資深總監蔡福欽，則說明如何制定年度培訓策略規劃、盤點職能落差，並運用訓練成效評估四層次去檢視目標是否達成。DDI台灣區首席顧問萬子綾則從文化面著手，說明企業「彈複轉向」保持敏捷組織的重要性，以及人才發展常見的謬誤，包括發展只關注少數人、線性的職涯發展等，並分享如何3步驟激發、學習、成長，建立企業的學習型文化。最後， MAYO HRD解決方案顧問楊承諺主講企業學習的落地工具，說明如何運用數據去規劃員工的職涯發展路徑、分析內部轉調就緒度，並從員工的需求出發，去設計良好的培訓體驗，更提醒大家重視企業人才發展，因為「好的人才是企業差異化的關鍵」。

【2020人才管理實戰論壇】分享主題包含企業培訓的趨勢、計畫、文化以及落地工具，兼顧各種面向，期望協助企業打造有效培訓，同時提高員工留任率，形成良性循環，提升企業競爭力。

【2020人才管理實戰論壇】為一系列活動，在新竹、台北、台中、高雄皆有場次，請點選活動報名網址了解更多，或是關注我們，獲取活動第一手資訊。

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