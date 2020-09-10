台灣教育龍頭-三貝德集團 全方位學習平台-升學王3.0 正式上線

108課綱上路滿周年，不僅學生及家長尚在適應新的學習型態，學校也忙於規劃多元選修課程及學習歷程，加上今年疫情攪局，更對教育產業的產生衝擊。國際調查機構IDC預測，包括遠距教學等科技服務都將迎來嶄新的發展機會。「線上課程平台」已躍升為熱搜關鍵字，近期大幅成長3倍。依教育部所發布「高級中等學校教育消費支出調查」指出，人均校外學習費用為NT$57,033元，人均補習金額則為NT$52,853元，4年內成長近2倍，預估12年國教改革帶來的補教產業產值，將達千億商機新巔峰。

台灣最大教育集團三貝德(股票代號8489)董事長史勇信

三貝德(8489)公布三大成長動能 Q4業績樂觀看好穩健發展，以數位學習起家，台灣最大教育集團三貝德(股票代號8489)董事長史勇信表示，「團隊多年來用心經營已累積了台灣最大的教育數據庫，我們希望以科技驅動教育革命，以數據翻轉補教生態！展望Q4我們非常有信心，我們有三大經營策略，第一：為因應108課綱，歷時3年耗資2億元打造升學王3.0全新升級系統，其中最主要的特色是創建獨家智慧學習程平台，幫助升學王會員每學期訂定目標、輔導規劃、內容審視，客製專屬完整的學習歷程檔案，除此之外還有專業素養課程及素養考題，讓學生全方位贏戰108課綱升學制度；第二：以利潤共享方式，網羅跨領域素養名師，推出全台首創『素養直播課程』，將數位學習產品做出差異化；第三：持續整併全台實體補習班龍頭，目前累計達67個營業據點，用數位科技優勢搭配實體補習班，打造適合每位同學的學習模式。我們對集團發展有信心，以成為華人數位化教育的標竿企業為目標，穩健邁進！」

三貝德集團(8489)總經理魏宏泰

三貝德集團(8489)總經理魏宏泰表示，「升學王在台已邁入第15年，我們有40位業界名師以及數百位專業學習顧問，陪伴近10萬名學生學生，透過數位的方式解決傳統教育固有的問題，培育出5000名的學霸進入明星志願學校。受疫情刺激，年初申請平台體驗的學生人數大幅成長7成。去年，台灣實施108課綱，正式邁入教育新紀元，我們透過問卷調查的方式，深度了解學生及家長的想法與需求，將升學王系統再升級，提供更完善的學習協助，減輕學生及家長面對升學的壓力與負擔。」

搶佔108課綱千億商機 推出「升學王3.0」全方位滿足需求 翻轉補教生態，為更全面了解108課綱世代需求，三貝德進行兩週碎石子調查發現，雖近半數學生理解新課綱內容，但高達71.9％的學生對因應108課綱感到困惑。另一方面，74.8%家長與74.7%學生認為「學習歷程檔案」需要專家協助，64.6%家長及61.5%學生需更了解素養題型該如何練習。全國家長團體聯盟副理事長李文良表示，對這個結果並不感到意外，不僅高中家長及學生感到不安，許多國中家長也同樣感到焦慮，甚至許多家長已花費於校外補習或營隊課程，但仍舊不知所措，極需系統化的引導與協助。

對此，108課綱專家張財銘博士指出：「新課綱的學科與學習歷程檔案在申請學校的分數上約各佔50%，目的在鼓勵學生從所學中挖掘自身興趣，進而對未來學涯及職涯發展作準備與規劃，若仍僅以學科成績準備，未提前規畫與準備學習歷程，滿級分落榜或無法上頂尖大學的機會將大為增加」。以歷史人文教學見長的補教名師呂捷則表示：「面對新素養題型，除了多元閱讀外，建議國高中學生善用優質、且擁有新型態多元素養題型的數位學習平台，如自己參與設計的升學王3.0，若學生善用必能為後續的學涯鋪路，即刻部署贏在起跑點！」

15周年回饋溫馨價 全台價格最透明，升學王15周年為了回饋社會並降低數位學習門檻，嘉惠更多莘莘學子！升學王3.0上市推出加值回饋約56折，3年10科破盤價NT$68,800，另可選擇以NT$10,000加購參考書籍、NT$30,000則可加購探索營隊與小論文輔導與線上家教服務，特別強調價格透明，協助家長與學生一起迎接108課綱多元學習，強化學生的學習動機與信心。