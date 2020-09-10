台灣教育龍頭-三貝德集團 全方位學習平台-升學王3.0 正式上線

108課綱上路滿周年不僅學生及家長尚在適應新的學習型態，學校也忙於規劃多元選修課程及學習歷程，加上今年疫情攪局，更對教育產業的產生衝擊。國際調查機構IDC預測，包括遠距教學等科技服務都將迎來嶄新的發展機會。「線上課程平台」已躍升為熱搜關鍵字，近期大幅成長3倍。依教育部所發布「高級中等學校教育消費支出調查」指出，人均校外學習費用為NT$57,033元，人均補習金額則為NT$52,853元，4年內成長近2倍，預估12年國教改革帶來的補教產業產值，將達千億商機新巔峰。

台灣最大教育集團三貝德(股票代號8489)董事長史勇信

 三貝德(8489)公布三大成長動能 Q4業績樂觀看好穩健發展，以數位學習起家，台灣最大教育集團三貝德(股票代號8489)董事長史勇信表示，「團隊多年來用心經營已累積了台灣最大的教育數據庫，我們希望以科技驅動教育革命，以數據翻轉補教生態！展望Q4我們非常有信心，我們有三大經營策略，第一：為因應108課綱，歷時3年耗資2億元打造升學王3.0全新升級系統，其中最主要的特色是創建獨家智慧學習程平台，幫助升學王會員每學期訂定目標、輔導規劃、內容審視，客製專屬完整的學習歷程檔案，除此之外還有專業素養課程及素養考題，讓學生全方位贏戰108課綱升學制度；第二：以利潤共享方式，網羅跨領域素養名師，推出全台首創『素養直播課程』，將數位學習產品做出差異化；第三：持續整併全台實體補習班龍頭，目前累計達67個營業據點，用數位科技優勢搭配實體補習班，打造適合每位同學的學習模式。我們對集團發展有信心，以成為華人數位化教育的標竿企業為目標，穩健邁進！」

三貝德集團(8489)總經理魏宏泰

三貝德集團(8489)總經理魏宏泰表示，「升學王在台已邁入第15年，我們有40位業界名師以及數百位專業學習顧問，陪伴近10萬名學生學生，透過數位的方式解決傳統教育固有的問題，培育出5000名的學霸進入明星志願學校。受疫情刺激，年初申請平台體驗的學生人數大幅成長7成。去年，台灣實施108課綱，正式邁入教育新紀元，我們透過問卷調查的方式，深度了解學生及家長的想法與需求，將升學王系統再升級，提供更完善的學習協助，減輕學生及家長面對升學的壓力與負擔。」

搶佔108課綱千億商機 推出「升學王3.0」全方位滿足需求 翻轉補教生態，為更全面了解108課綱世代需求，三貝德進行兩週碎石子調查發現，雖近半數學生理解新課綱內容但高達71.9％的學生對因應108課綱感到困惑。另一方面，74.8%家長與74.7%學生認為「學習歷程檔案」需要專家協助，64.6%家長及61.5%學生需更了解素養題型該如何練習。全國家長團體聯盟副理事長李文良表示，對這個結果並不感到意外不僅高中家長及學生感到不安許多國中家長也同樣感到焦慮，甚至許多家長已花費於校外補習或營隊課程，但仍舊不知所措，極需系統化的引導與協助。

對此，108課綱專家張財銘博士指出：「新課綱的學科與學習歷程檔案在申請學校的分數上約各佔50%，目的在鼓勵學生從所學中挖掘自身興趣進而對未來學涯及職涯發展作準備與規劃，若仍僅以學科成績準備，未提前規畫與準備學習歷程，滿級分落榜或無法上頂尖大學的機會將大為增加」。以歷史人文教學見長的補教名師呂捷則表示：「面對新素養題型，除了多元閱讀外，建議國高中學生善用優質、且擁有新型態多元素養題型的數位學習平台，如自己參與設計的升學王3.0，若學生善用必能為後續的學涯鋪路，即刻部署贏在起跑點！」

15周年回饋溫馨價 全台價格最透明，升學王15周年為了回饋社會並降低數位學習門檻，嘉惠更多莘莘學子！升學王3.0上市推出加值回饋約56折，3年10科破盤價NT$68,800，另可選擇以NT$10,000加購參考書籍、NT$30,000則可加購探索營隊與小論文輔導與線上家教服務，特別強調價格透明，協助家長與學生一起迎接108課綱多元學習，強化學生的學習動機與信心。

文 利漢民

工商時報