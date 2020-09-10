擺脫乾“妹妹” 重拾新「性」福

性功能障礙這個名詞似乎一聽到都聯想是男性專屬的，其實不然，反而在女性上也是十分常見，但卻容易被忽視。根據美國醫學會雜誌(JAMA)指出，有25-63%女性被性功能障礙的狀況困擾著，其中40%的還為此產生嚴重的精神壓力，感到恐懼、過度緊張或是情緒起伏不定的狀況。

在臨床上性功能障礙成因非常多，體內荷爾蒙產生變化最容易讓人疏忽，荷爾蒙有助於維持陰道的濕潤度，並帶有一層薄薄的透明液體，維持內部健康且讓陰道內壁厚實皺褶有彈性。年紀越大的女性有性功能障礙比例也越高，常見症狀有陰道萎縮、鬆弛、乾澀，甚至出現漏尿、滲尿的狀況，尤以乾澀為最常見，但治療女性性功能障礙的藥物只有一種俗稱「女性威而鋼」粉紅色小藥的Addyi，但副作用恐大於效果。

2014年美國Runels等醫師在女性健康照護期刋(Women’s Health Care)中透過自體富血小板血漿(PRP)注射女性私密處能有改善女性性功能障礙的潛能後，自此此療法似乎在女性性功能障礙變為顯學，在醫療界掀起了高度的關注。

御美診所楊維真醫師表示，PRP是利用自己的血液，透過特定血小板血漿收集容器套組能清楚觀察到血小板聚集處(buffy coat)，血小板中富含大量生長因子，在國外利用PRP來治療更年期或產後婦女的私密困擾已行之多年且許多有成功案例。女性陰道前壁三分之一處為神經和微血管的數量分佈最多的部位，自體生長因子有刺激細胞增生與血管新生的作用，注射在陰道前壁三分之一處，可以提升敏感度、增加濕潤程度、以達到改善女性性功能障礙之效果，尤其以改善乾澀程度效果為佳。

楊維真醫師提醒，目前坊間充斥體外檢驗用採血試管充當PRP管材，若使用此類試管，無法收集到PRP外，反而可能將體外檢驗試管混雜不明成分注射至體內，不僅沒效果甚至有罹癌風險，對人體可能造成極大危害，同時呼籲大眾於PRP治療的同時，務必與醫護人員確認PRP管材的合法性。若使用不合法管材的醫療單位，地方衛生局可依醫療法開罰新台幣 5 百萬元以下罰金。

女性在面對更年期、產後的”妹妹”問題時，不仿選擇值得信賴的醫師及診所，嘗試安全有效的私密處治療。