富禾生醫取得台灣及中國「經修飾之自然殺手T細胞、醫藥組合物及其用途」之專利

富禾生醫於近期取得台灣及中國「經修飾之自然殺手T細胞、醫藥組合物及其用途」之專利。對於國內免疫細胞療法將有重大進展。

衛福部統計，近十年台灣罹患自體免疫疾病的人數逐年增加。隨著生活型態的改變，現代人生活壓力大，再加上可能的先天性遺傳缺陷、後天環境汙染等影響，受自體免疫疾病所苦的患者逐年上升。而自體免疫疾病的治療，如第一型糖尿病，患者大多依靠注入胰島素來控制血糖，其餘如類風溼性關節炎、多發性硬化症及全身性紅斑性狼瘡等，則大多使用非類固醇抗發炎藥或類固醇進行症狀控制及緩和治療，目前缺乏從根本原因著手的根治性治療。



上圖為自體免疫疾病細胞學病理變化，若自體免疫疾病個體缺乏此特殊的調節型免疫細胞，將間接活化自體反應T細胞，攻擊自身細胞及組織，造成自體免疫疾病。

(此圖由富禾生醫提供)

富禾生醫經由體外細胞培養順利放大此特殊免疫細胞的數目，並確認其具有抑制自體免疫細胞的活性，此免疫細胞培養技術已於2020年8月取得台灣及中國之專利。目前富禾生醫除持續與醫學中心執行此特殊免疫細胞的臨床前期研究，也積極規劃將此專利技術應用在自體免疫疾病治療的臨床試驗，期待透過補足自體免疫疾病患者缺乏的免疫細胞以達到治療的效果。

富禾生醫總經理李建謀表示：「在自體免疫疾病患者的血液中，缺乏多種調節型免疫細胞，導致體內自體免疫細胞無法有效被控制，進而造成自體免疫疾病的發生。而這其中，最主要是缺乏一種特殊的免疫細胞，該細胞具有自然殺手T細胞的型態，但功能與傳統自然殺手T細胞不同。」富禾生醫研究團隊發現，此特殊免疫細胞數量極少，但其能釋放出抑制型細胞激素如IL-10及TGF-β，保護自體細胞不受自身抗體或細胞攻擊，進而能控制自體免疫疾病的發生及惡化。