IPO人氣旺 亞洲藏壽司溢價 1.64倍

台股高檔震盪多空「雙巴」，資金逢高減碼，資金湧入首次公開募股（IPO）市場，力拚申購中籤及掛牌蜜月行情，亞洲藏壽司（2754）9日申購最後一日股價飆漲31.82％，收在145元，均價則以130.34元作收。以承銷價每股55元計算，溢價差高達1.64倍。



進入後疫情時代，股市復甦同步帶動IPO市場熱度回溫，加上全球IPO利多頻傳，包含螞蟻科技、Airbnb等產業巨頭紛紛遞交申請外，大陸瓶裝水龍頭農夫山泉，8日掛牌首日股價狂飆85％，皆為下半年IPO市場帶來反轉曙光。



日系迴轉壽司品牌亞洲藏壽司去年年底遞交上櫃申請後，雖上半年業績受害疫情不如預期，但挾帶今年首家IPO餐飲業者題材，以及下半年國內消費復甦及展店效益發酵，仍舊吸引股民積極參與新股申購。



適逢美股部分估值過高的科技股遭到拋售，拖累台股，資金減碼離場，轉而瞄準風險較低的新股掛牌利得機會，加上今年包括昇佳電子、ABC-KY等個股蜜月行情強滾滾，熱錢一手申購一手轉往現股，促使亞洲藏壽司9日股價大漲31.82％，收在145元，均價則以130.34元作收，創今年以來IPO及觀光類股IPO溢價差最高的紀錄，前高紀錄是ABC-KY最後申購當日的1.27倍。



主辦亞洲藏壽司上櫃案的元大證券表示，7月起整體IPO市場已見復甦跡象，加上今年以來年輕人積極投入房地產與股市，以及盤面資金充沛，都使得下半年的IPO行情值得期待。



下半年除汎德永業延到第四季上市外，包括八貫、耀登、威鋒電子、安普新及長榮鋼皆已遞出轉上市申請，八貫最快年底前可望掛牌外，耀登也通過審議委員會，成為今年第二家由國票主辦通過上市櫃審議會的公司。



國票證券表示，整體IPO上市櫃送件數目前共計24件，除凱基遞件3件位列第一外，國票、台新、富邦、元大、元富分別遞件2件，併列第二。



轉上櫃方面，軒郁、康全電訊、陞達科技、意德士科技皆通過櫃買核准掛牌，上洋、全訊、揚秦、智聯服務、亞泰金屬、叡揚資訊、常廣、亨泰光、長聖、達亞、博晟生醫及台微醫等個股則已遞交申請。