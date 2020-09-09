上洋捐贈空氣清淨機　用行動關懷汕尾國小學童

上洋產業（6728）經營績效亮眼，也以愛心關懷偏鄉教育環境資源與設備欠缺的問題。高雄林園區的汕尾國小鄰近工業區，在煙囪林立的環境下長期受空污影響，上洋產業9日捐贈全校38台空氣清淨機，用行動關懷汕尾國小學童的身心健康。

汕尾國小是高雄市最南端的學校，緊鄰台灣第二大石化工業重鎮的林園工業區。工業區內有全台最老舊的四輕油裂解廠，會產生散播揮發性有機化合物之疑慮，該物質亦是造成PM2.5及空氣污染的前驅物，再加上季風與環境變遷加劇南台灣空汙惡化，使得資源較匱乏的汕尾國小亟需業界幫助。上洋得知後主動聯繫，捐贈三菱重工空氣清淨機，全力幫助該校改善教室內空氣品質，讓學生健康成長並提升學習品質，為培養國家未來棟梁善盡企業社會責任。

上洋自代理銷售日本三菱重工空調後，長期關注空污議題，繼去年捐贈被40多間工廠環繞的高雄竹後國小全屋空氣活化機後，這次再主動捐贈空氣清淨機，用實際行動改善空污對學童健康帶來的傷害。

汕尾國小的學生在捐贈儀式上以精心的表演表達對上洋的感謝，汕尾國小校長曾博建亦致贈感謝狀給上洋執行長吳國華，現場氣氛溫馨。

上洋捐贈空氣清靜機，汕尾國小學童感謝企業的關懷。圖／上洋提供

吳國華向師生分享三菱重工空氣清淨機的多項產品功能，吳國華指出，三菱重工空氣清淨機具備三層濾網，除了能阻擋大顆粒粉塵、毛髮、花粉等過敏原，還能去除99.9％的PM2.5及97.4％的甲醛；亦能自動偵測空氣品質，調整風速，幫汕尾國小師生把關教室內空氣品質，「希望小朋友們能在清新空氣中成長與學習。」

曾博建校長感謝上洋關心汕尾國小全校師生健康，捐贈空氣清淨機，並貼心在開學前送達，讓新學期一開始，教室就充滿清新好空氣，希望透過這次捐贈活動，讓小朋友懂得心懷感恩，長大後能學習上洋回饋社會的精神，為幫助社會及改善環境盡一份心力。

校方也期待藉由上洋拋磚引玉，喚起鄰近林園工業區的企業家們一起投資教育，重視在地居民健康的權利。師生們也開心表示，教室有了三菱重工空氣清淨機，空氣變得好清新，精神變好，學習更有效率，很感謝上洋。

三菱重工空氣清淨機，以綠、黃、紅三色光圈偵測並顯示當前空氣品質，自動調節風速以維持最佳空氣品質，兼具人性化與時尚設計；後傾式出風設計，形成室內全方位立體循環氣流，快速潔淨空氣；獨家HIFIL高效粉塵濾網，展開面積達4m2，去除PM2.5能效達99.9％；細緻顆粒活性碳，能高效吸附各種異味與有害氣體，甲醛去除率達97.4%，具除臭抗敏功效。機身有珍珠白與香檳金兩種選擇，不論居家或公共空間，皆能優雅融入生活空間，創造高質感空間氛圍。