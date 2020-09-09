芒草心以攝影展揭開四大困境 撕去無家者負面標籤

吉立亞醫藥善盡企業社會責任攜手芒草心慈善協會於即日起至9月13日止假剝皮寮歷史街區演藝廳舉辦「防疫下的弱勢—無家者攝影展」，透過展覽中設計的四個展區與真人圖書館講座，除了希望能夠為無家者創造就業機會，也能喚醒更多社會大眾對弱勢族群的關懷，去除刻板印象。

2020年初，突如其來的新冠肺炎疫情，衝擊全球經濟，將人們原有的和諧生活打亂，在如此艱難的防疫時期，許多弱勢團體都深受大環境變動的影響而改變了生活的狀態，其中不乏一些原先在生計上就有困難的族群，更是受到劇烈的打擊。為提升在疫情下大眾對無家者議題的關注與重視，芒草心慈善協會在吉立亞醫藥基金的支持下，開辦「防疫下的弱勢—無家者攝影展」，期能藉由該展讓民眾進一步瞭解無家者面臨的困境與無奈，進而撕去無家者負面標籤。

芒草心慈善協會舉辦攝影展倡議無家者面臨的四大困境。圖／郭亞欣

台灣芒草心慈善協會秘書長李盈姿表示，在一般民眾的心裡，對無家者可能有很多的想像，但其實一個人落入流浪，背後的原因有千百種，但無疑人的狀態在來到街頭後，會變得更加惡劣。根據調查，將近7成的無家者是有工作的，只是多半為易被取代的臨時工，微薄的收入，迫使他們必須放棄某些生活物質，成為人們口中的「遊民」，而當席捲世界的傳染病來襲，生活會變得更加艱辛。

透過展覽中設計的四個展區與真人圖書館講座，除了希望能夠為無家者創造就業機會，期能喚醒更多社會大眾對弱勢族群的關懷，去除刻板印象。圖／郭亞欣

「遊民一定是喝酒才會路倒送進急診，浪費醫療資源！」可能是大家腦海的印象，李盈姿呼籲，有時候，不能只看到結果，在這個畫面的背後，可能是無家者在街頭無法安穩入睡使得精神狀況及免疫力變差、生病了卻因為貧困而將就醫排在工作之後，直到撐不住路倒被送進急診室。為了讓大眾更了解在疫情的局勢下，這群無家者的過去與現在，特別將攝影展從對話與醫療的圖像與文字，引著看展者走入四個展區，分別為「行李、居住、露宿、工作」，為讓大家更進一步想像無家者的生活狀態下，也特別蒐集與無家者相關的物品，像是睡袋、偷水神器等。

在展覽期間，除了利用攝影作品溝通無家者真實世界的樣貌，芒草心更直接邀請無家者來分享他們在疫情下的處境。為了幫無家者創造更多工作機會，芒草心持續以不同的形式幫助無家者重建生活，得到就業機會，包含真人圖書館、街遊導覽、自立支援中心等，但在疫情之下，這群底層的勞動者在經濟上受到重創，像是減少了舉牌、發傳單、工地派遣的工作機會，這讓重振的心，再次墜落。賈西亞即是接受過芒草心訓練的無家者導覽員之一，受到疫情影響，導覽預約減少至六成，嚴重衝擊生活，賈西亞苦笑說，當然也知道大家生活都很「甘苦」，疫情期間也不想跟太多人接觸，不過心裡還是期待疫情過後可以回復之前的光景。

吉立亞醫藥總經理彭國書率領團隊到場支持展覽，發揮企業精神為弱勢創造可能。圖／郭亞欣

台灣吉立亞醫藥總經理彭國書表示，我們想為疫情中受影響的族群創造更多可能。Creating Possible是吉立亞的企業使命，公司不僅致力於研發抗病毒治療方案，更在乎如何用自身力量善盡企業責任，成為社區夥伴。對比其他國家，台灣得到新冠肺炎的人數較少，但不代表沒有人不需要被幫助，彭國書解釋，許多的家庭、企業都受到經濟的衝擊，這些位於社會弱勢的族群更是首當其衝，不僅工作機會渺茫，甚至可能被視為傳染病期間的防疫破口，此次支持芒草心慈善協會「防疫下的弱勢—無家者攝影展」，除了創造就業機會，也希望能夠發揮影響力，喚起大眾重視弱勢議題。