威視康專為流程效率、產品品質打造的檢測解決方案

以往，泡殼包裝機檢測有無缺粒，都需要在鋁箔尚未包裝之前處理、且傳統檢測管理不易、導致不良品流出。現在，透過威視康機器視覺系統可以在紙盒包裝之前，再仔細檢查一次，避免造成客訴問題。

威視康公司(簡稱：VSK)表示，製藥生技業在PTP包裝機設備以高速運轉時，過去透過人工目檢把關產品品質，常因為視覺疲勞、失誤率高，而造成不良品留出市面，造成客訴而影響公司形象，而且過多的NG品會導致製程後方模具受損、進而增加額外成本。現在生技製藥產業多已導入自動化，更需要透過機器視覺快速、穩定檢查，提升製程良率。

圖說：機器視覺專家威視康提供泡殼藥錠檢查方案。

圖／威視康提供。

同時，目前市場上主要一般機型只能處理泡殼PVC的檢查之外，其中也存在包含像；功能不足、無法處理鋁箔AluAlu、藥錠重疊、外觀破損、掉落槽外問題均無法檢查、德製高階檢查機，價格數十倍起跳，導入相當困難等問題。而VSK自己開發的軟體，能夠針對比較困難的痛點舉例像是：鋁箔AluAlu、藥錠重疊、藥錠破損、藥錠掉落槽外等問題做檢查，功能面已達到德製高階的機型，並且還能做到大面積檢查範圍、個別剔除不良品、設定一目了然等介面改善，讓製程主管能夠以合理的價格，達到更好的品質要求。

更重要的是VSK機器視覺解決方案能記錄最關鍵的資訊、以及生產開始時間/生產結束時間、批號/產品品項、生產OK/NG數量、監控個別人員使用的狀況，並記錄成文件、確保每一張照片均得以儲存，記錄生產履歷，有效降低成本、提高效率，讓缺失檢測快速又穩定！

藥品製造生產的過程，於每個單元操作，其中操作人員、設備、原物料及操作參數都扮演著舉足輕重的角色且與產品的生命週期息息相關，都需與時俱進，方能生產符合品質、安全及效力的優良藥品。VSK藉由改善整體設備效益以提升製程效率和獲利率，成為製藥業越來越重要的一環。