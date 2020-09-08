台股造市制度 明年6月底啟動

為活絡股市量能及提振優質低流動性股票交易性，金管會8日公布，明（110）年6月底起將啟動台股造市者及流通性提供者的機制，條件為上市滿一年，109年日均量、周轉率及波動率排名落後，109年每股盈餘（EPS）2元以上，且有配息的國內上市公司及國外第一上市公司，初估約有80～90家上市公司可望首波上路。

金管會公布可能被選為冷門潛力股的三大條件，一是上市滿一年（即109年1月2日前上市）；二是符合交易面條件，即日均交易量、周轉率及波動率偏低達一定幅度；三是發行面條件，最近年度財報無虧損，EPS大於2元且近一年有配息，證期局副局長蔡麗玲表示：「這些名單不會公布，將由券商自行規劃後，報證交所檢視是否合乎獎勵規範」。

蔡麗玲表示，造市制度預估確切上線日期是2021年6月底前，以尋找台灣的「隱形潛力股」。參與造市券商的自營部位，且必須是具備權證商造市資格者，才能申請擔任造市者或流動性提供者，目前共有18家券商符合資格，今年2月證券交徵詢14家券商時，就有8家有意願承作。

證交所指出，股票造市制度在國久已行之多年，經借鏡海外相關執行制度後，台股股票造市制度已研議出爐，至於有哪些公司符合相關條件，要等到明年3月底上市公司截止公告109年財報後才能確定，目前根據108年財報及個股成交量、週轉率等表現來看，預估符合的上市公司大約80～90家附近，約占目前上市公司957家的不到10％。

證交所說明，有關股票造市者制度將同時導入「造市者」（提供買賣報價）及「交易獎勵參與者」（積極參與交易），均由證券自營商參與，不過，因為兩者扮演的角色不同，未來證券商只能二擇一承作，將開放各證券商申請。

另外，證交所也將訂定造市者報價原則及獎勵辦法，包含經手費折減或獎金等，相關細節將於9日召開記者會，對外說「股票造市及交易獎勵規劃方案」的執行內容。

資深證券市場人士表示，近來許多低基期股大漲，其中不少是過去不被市場重視的「冷門股」，似乎已提前反應政府的股票造市制度將出爐。不過，由於今年整體市場成交量及周轉率都大幅提升，因而，會造成一種情況就是，過去的冷門股，今年已放量大漲成為飆股，恐怕明年3月底名單一出爐後，會與預期的有某種程度的落差。