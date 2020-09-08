上市櫃上半年 在大陸海賺1,543億

不畏新冠肺炎疫情，上市櫃公司今年在大陸投資賺很大。金管會證期局8日公布，截至第二季止，上市櫃大陸獲利達1,543億元，創下歷年同期新高；投資收益匯回金額5,087億元、占原始投資金額比率20.15％，也同創新高。



證期局副局長蔡麗玲分析，投資收益衝高主要是受新冠肺炎疫情影響，消費性電子、遠距產品需求增加；投資收益匯回比重創新高，主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利、出售股權收益匯回，其中，上市、上櫃公司分別以「橡膠工業、電子零組件業」匯回金額較大。



證期局統計，投資收益匯回金額今年上半年增加181億元，上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額各為4,680億元及407億元，合計5,087億元，占累積原始投資金額2兆5,244億元的20.15％。



雖然投資獲利增加，到大陸投資家數則減少。證期局統計，至第二季止，上市公司671家，上櫃公司520家，合計1,191家赴大陸投資，占全體上市（櫃）總家數1,609家的74.02％，較2019年底少七家。



蔡麗玲指出，家數增減常起起伏伏，像今年第一季減少六家，第二季再減少一家，2018年第二季也減少七家、2017年第三季還有減少11家的情況，目前看不出是因為疫情而減少，家數減少原因很多，要看每家布局策略考量，有時是因為下櫃、下市或被併購。



海外投資部分，至第二季止，上市公司714家、上櫃公司560家，合計1,274家赴海外投資，占全體上市（櫃）公司總家數1,609家的79.18％，較去年底減少兩家；累計投資金額則較去年底增加2,288億元，主要是因海外子公司營運資金需求、參與現金增資、建廠或為改善財務結構，因此增加海外投資金額，其中，上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。