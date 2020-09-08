北科大打造全台首座木藝多樣少量類產業人才培育基地

為培育木藝傳統產業創新人才，在教育部補助下，國立臺北科技大學打造全台第一座「木藝多樣少量類產業人才培育基地」，並攜手龍華科大、東南科大、聖約翰科大、宏國德霖科大、萬能科大等北部5所夥伴學校建構全台第一條木藝多樣少量全自動化木藝4.0類產線，引領台灣木藝教育從傳統邁入創新。

出席基地揭牌儀式的副總統賴清德親自見證產、官、學、研的合作成果，並肯定基地運用了AR、VR技術與智慧製造科技創新應用，翻轉過去傳統工藝作法，為傳統的木藝產業開闢一條更新、更廣的道路。

副總統賴清德致詞。圖／北科大提供

賴清德感謝教育部、臺北科技大學、產業界和學術界大家共同努力，讓我們有機會在今天迎接臺灣第一座木業4.0產業人才培訓基地的誕生，祝福未來基地能夠功能全開，為國家社會培育更多人才。

賴清德指出，蔡英文總統上任迄今朝夕相處的總統桌，以438顆傳統榫接結構製成總統專用辦公桌，就是北科大工業設計系設計製造。總統為這個桌子的名字叫做「生根」，意涵為「生於天地初、根茂台灣土」，也就是說北科大為總統府送上一件兼具文化以及工藝傳統的作品，非常難得。賴清德肯定北科大是產學合作的標竿學校，與台灣家具第一品牌有情門聯合設計、製造商品，讓學生創意落地，與產業接軌。

北科大也和台南富立建設、林務局攜手產官學合作，將在台江國家公園內打造國產材的打樣中心，由北科大提供技術與設計研發，打造以國產材製成的臺灣特色商品。

教育部長潘文忠表示，根據優化技職校院實作環境計畫，今年教育部補助北科大打造全台唯一結合1.0手作場域到全自動化生產4.0類產線的木藝基地，也是第一條跨領域整合設計、機電及管理三大學院的木藝教學現場，具備「傳統創新」、「大小通吃」、「軟硬兼施」、「虛實互動」、「跨院整合」和「產學合作」六大特點，相信北科大將持續深耕臺灣木藝產業人才，推動技職教育務實致用。

教育部長潘文忠致詞。圖／北科大提供

「這是國內木藝教育現場的第一座，也是目前唯一的木藝類產業基地。」北科大校長王錫福表示，基地運用AR技術建構教學系統，幫助使用者更了解製作流程；透過AGV無人車搬運材料、交由機器手臂取放料，經過五軸CNC先進設備加工後，再交由AGV將半成品運送給磨光機器手臂完成研磨加工作業。

王錫福指出，這也是北科大跨學院的合作成果，由設計學院設計製作產品及互動動畫，機電學院整合且驅動產線所有機台，管理學院統籌生產線接單出貨安排，為台灣傳統實木加工建立全自動化加工的典範，更為木藝產業升級超前部署人才需求，且團隊根據台商在海外OEM代工產業所需的技術進行研發，未來將技轉產業，提升產業競爭力。

北科大校長王錫福致詞。圖／北科大提供

北科大是國內最早設立木藝教育的學府，1912年創校時即有「木工科」，2013年成立木藝中心，專注木藝傳統再創新的人才培育。2015年教育部指定北科大成立全國第一個為家具產業培育未來人才的「家具木工產學訓專班」，2018年將台灣傳統木藝躍上美國華盛頓雙橡園國慶酒宴，展現「越在地、越國際」的本土文化與技藝。2018年起也與台大創新設計學院合作開設木藝實作課程，首開技職與高教體系合作木藝教育的模式，深獲肯定。