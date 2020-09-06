醫美龍頭愛爾麗捐贈破千萬　演唱會台南鄉親力挺贏得好口碑

今年一場突發的新型冠狀肺炎，影響全世界的生活，台灣醫美龍頭愛爾麗集團總裁常如山感念這場疫情中，始終站在前線守護家園的辛苦醫護警消人員， 9月5日聯合台南市政府舉辦「感謝有你 防疫公益演唱會」，感謝第一線人員防疫期間的辛勞，門票收入全數捐贈給台南警察、消防及醫護單位，愛爾麗集團再加碼捐贈破千萬 。

防疫警消人員於府城鄉親熱情掌聲中步向星光大道進場。圖／李翊榛

府城的鄉親給予最大行動支持 ，演唱會全場爆滿，座無虛席。 而內政部部長徐國勇、台南市政府市長黃偉哲 、台南市政府副市長許育典、 台南市文化局葉澤山局長、台南市政府警察局局長詹永茂及、台南市政府消防局局長李明峯、新北市政府消防副局長陳崇岳、澎湖縣政府消防局局長葉天恭、台南市政府義消總隊總隊長黃崇銘等嘉賓共襄盛舉，到場和眾星一起向防疫醫護警消人員致敬。

府城的鄉親給予最大行動支持，公益演唱會全場爆滿，座無虛席。圖／李翊榛

活動主持人由謝祖武、唐從聖擔任，主持風格逗趣幽默，妙語如珠，帶領全場氣氛嗨不停，時時逗得全場掌聲雷動，笑聲連連。 一開場金曲獎美聲歌手紀曉君即帶來連三首表演。充滿了氣勢清亮的歌聲，唱出感謝的熱情，讓現場觀眾振奮人心。

愛爾麗集團劉貞華總經理(中)與主持人謝祖武(右)、唐從聖(左)合影。圖／業者提供

接棒歌手符瓊音， 被封為天賦美聲及粉紅坦克稱號，為了這場表演特別與樂手老師多次研討，目的就是要將最好的音樂獻給台南的鄉親以及醫護人員們。 不老男神包偉銘帶了六位舞者，這回賣命在府城鄉親前演出大叔時代組曲，也當起情人大叔攜愛妻劉依純冒粉紅泡泡唱起情歌，唱跳俱佳讓觀眾一飽眼福。

不老男神包偉銘與舞者賣命唱跳，在府城鄉親前演出大叔時代組曲。圖／業者提供

暖心歌手黃品源經典組曲，像極了原汁原味演唱會現場版本，帶領親手創建的『Geniehigh金立海樂團』一起演出。今天這場演唱會聽歌的觀眾真的太有耳福了。值得一提，黃品源演唱會前低調現身台南永康仁愛之家，將此次演出費全數捐贈給育幼所，讓公益演唱會更加有愛。黃品源說，很開心受邀參與公益演唱會，既然都是公益演唱會，就決定把演出的車馬費也捐做公益，自己今也帶著滿滿的心意，親自到仁愛之家育幼所走一趟，只要看見孩童發自內心的喜悅，這就是最好的回饋，因為那種笑容「不是用金錢可以衡量」。曾經唱過「我很醜可是我很溫柔」、「我是一隻小小鳥」唱紅華人圈的傳奇歌王趙傳， 經典再現讓台南府城鄉能親耳聽見陪伴我們走過三十年的亞洲男高音。

黃品源演唱會前低調現身台南永康仁愛之家，將此次演出費全數捐贈給育幼所，讓公益演唱會更加有愛。圖／業者提供

壓軸秀由本土天王、綜藝天王的稱號也是台南榮譽市民吳宗憲邀請所有表演嘉賓上台一起合唱「真心英雄」，將會場帶入最高潮，現場的觀眾開心的在台下齊聲唱出滿滿的感動及對英雄防疫人員的感謝。

壓軸秀由綜藝天王吳宗憲邀請所有表演嘉賓上台一起合唱「真心英雄」。圖／業者提供

台南是愛爾麗醫療集團的大本營，常董事長就是府城子弟，20年前在家鄉白手起家，對台南有著濃厚情感。今年全球受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）衝擊，常董事長自掏腰包，重金聘請重量級巨星在台南文化中心開唱，盼讓因疫情鬱卒已久的府城鄉親，再次點燃熱情與活力，也藉此感謝醫護警消人員，辛苦防疫來守護台灣，致上最高敬意！「感謝有你 防疫公益演唱會」愛爾麗集團大愛無懼攜眾星響應，堅定與民一起抗疫的決心， 也贏得府城鄉親的好口碑。





愛爾麗集團常如山董事長慷慨解囊毫不手軟的大愛，暖心善舉讓藝人紛紛力挺。圖／李翊榛