疫情期間外銷不打烊 臺灣AI與資安國際記者會

人工智慧與物聯網、資安為臺灣政府核心戰略產業，由經濟部工業局指導，中華民國資訊軟體協會與中華民國對外貿易發展協會今（4）日合作辦理「AI解決方案與資安線上國際記者會」，協助宣揚台灣優異資服業者，疫情期間，國際行銷與業務發展不打烊。

「AI解決方案與資安線上國際記者會」吸引美國、日本、馬來西亞、新加坡、孟加拉、緬甸、菲律賓、泰國、越南、歐洲、德國、義大利、巴西、印度、印尼、埃及等16個國家及地區逾160位買家與外媒線上報名，在線觀看人次逾200人，反應熱烈。

中華民國軟體協會理事長沈柏延表示，這場線上國際記者會集結臺灣優質品牌商-威強電、凌群、合勤、大同世界科技、金財通、益欣發表最新產品，協助國內外媒體與買主，進一步認識臺灣的AI解決方案與資訊安全網路監控產品，希望能提供臺灣遠距教學方案的資訊。

威強電AI辨識廣泛應用各項情境

全球工業電腦供應商之一的威強電整合多種AI解決方案，廣泛應用在人臉口罩辨識、車牌辨識、影像辨識，運用在疲勞駕駛、產線檢測、醫療診斷或優化停車場效能等。其中的FLEX AIoT開發套組，具有豐富的I / O設計和高擴充能力，最高可搭配4張AI運算加速卡或PoE卡，提高運算的速度；另一項AI運算系統ITG-100AI。其體積只有一個手掌大小的，包含2顆Intel® VPU且只需消耗7.5W的電量，讓AI的服務不因空間而受限。

大同世科雲端萬事答、雲客服因應社群通訊需求

大同世界科技提供智慧化解決方案，協助政府及企業進行數位轉型、增進營運效能及決策分析，其「萬事答．雲客服」企業雲端文字客服解決方案集結該公司十餘年來建置公部門與指標企業大型客服中心的顧問經驗，以及雲端技術開發能力，協助企業打造專業客服單位。支援多渠道整合數位社群通訊平台「文字訊息」，並藉以雲端化技術優勢，讓企業主毋需額外下載安裝程式，可隨時隨處以瀏覽器登入「萬事答．雲客服」開始值機任務。

兆勤科技滿足資安防護 一機抵多機

隸屬於合勤控集團的兆勤科技，因應全球資安事件頻傳，隆重推出能滿足企業網路安全連線需求的最新防火牆— USG FLEX 100/200/500系列，全面提升企業的資訊安全，將防火牆硬體性能最高提升125%，將UTM性能提升最高500%*，並提供VPN遠端存取、無線基地台管理和熱點管理功能，滿足一機抵多機商業需求，並提供企業彈性選擇適合方案，為企業在後疫情時代打造高安全性、速度、靈活性的解決方案。

凌群電腦網路監控統一介面降低人力負擔

提供專業形態資訊服務的凌群電腦，推出NETCenter網路監控管理中心，以統一介面的儀表板做分權管理，有效降低人力負擔，並提供報表分析迅速掌握管理的資產相關情報。當跨單位監控服務時，可整合不同版本、品牌之設備。如有異常狀態，可透過E-mail或LINE即時告警，並利用拓樸圖掌握設備實體架構，進行即時故障排除，使得網路營運可以快速恢復服務，提供整合跨品牌設備且跨領域的全方位IT監控解決方案。

金財通倉儲配送完整解決方案

專為企業提供金、商、流整合資訊服務的金財通為則發表了「eLogistics便捷資料平台」，其整合金財通自行開發之「eLogistics（又名:OMS多通路訂單整合服務）」及「BPWMS物流倉儲管理系統」，提供一條龍整合式服務，涵蓋全溫層物流、資訊流、倉儲及配送等。eLogistics可與企業自有WMS進行物流訊息介接，亦可透過BPWMS進行物流作業管理，從接單到倉儲配送提供完整解決方案。

益欣資訊點餐系統結合AI自動行銷

益欣資訊則致力於研發全通路點餐系統，提供智慧零售整合性解決方案，透過雲端運算技術，滿足多元資訊應用需求。產品含POS、總部管理、線上及自助點餐、多元支付、雲端服務與物聯網應用等，並結合AI自動行銷應用，服務範圍擴及海內外餐飲、零售、量販、保健醫療、博奕、樂園與觀光工廠等。

臺灣的人工智慧和資安產業正乘著全球數位化的趨勢，提供更具整合性、可擴展性與客製化的產品；透過使用這些產品，更智慧化的管理資訊，實現智能生活。中華軟協長期與亞太資訊服務業組織 (Asian-Oceanian Computing Industry Organization, ASOCIO)往來，提供會員廠商國際媒合的外銷商機；未來期待透過與外貿協會密切合作以及與其他單位整合，為台灣資通訊業者提供更多國際合作與拓銷商機。更多資訊請參閱https://digi.cisa.tw/forum09.html