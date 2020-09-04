台灣雙捷納智捷與捷安特　邀您重新認識台灣之美

URX深渡試假租金47折 100部萬元公路車週週抽

疫情改變了人們的生活，隨著防疫新生活的開始，我們重新擁抱島內旅遊、重新認識了腳下的台灣那些美好的細節。台灣自主品牌納智捷與捷安特特別在此刻攜手格上租車，推出URX「深渡試假」方案，讓您以47折優惠開新車出去玩兩天！同時更邀請單車達人帶頭推廣大車帶小車、開到哪玩到哪的樂活旅遊新型態，邀您與家人一同踏上旅程，途中累了還能到納智捷生活館全新附設的鐵馬驛站小憩，讓納智捷幫您奉茶、打氣！

台灣素有自行車王國美譽，自行車旅遊不僅可以深入探索各地之美，還可兼顧運動紓壓，是後疫情時期的出遊首選。對於戶外運動愛好者，在選擇車輛上除了安全與科技外，空間運用上的多變設計巧思，也是影響購車重要選擇！甫一上市的URX 5+1樂活款，以獨特斜坡板設計與彈性空間配置，主打「多功能用途」的品牌操作策略，佔URX車系近6成的銷量，打中消費者心坎。除了在載物上省去了許多時間與體力，更是目前SUV車款中唯一自行車不需拆除前輪即可直直放上車，讓您輕鬆勇闖自行車秘境，體驗台灣之美。感受到這股戶外樂活旅遊潮流，兩大台灣自主品牌納智捷與捷安特攜手合作，本月特別推出「試駕抽萬元捷安特」活動：凡於9/1(二)開始，前往納智捷官方網站線上預約任一車款，完成試乘體驗，週週抽總價值超過130萬共100台捷安特公路自行車，台灣雙捷齊力推廣四輪x兩輪自行車樂活之旅！



納智捷、捷安特齊力推廣四輪+兩輪自行車樂活之旅!即日起至9月底止，前往納智捷官方網站線上預約任一車款來店試乘，即享「試駕抽萬元捷安特」週週抽活動，有機會將捷安特公路自行車帶回家!另外，全台納智捷與格上11個據點設置鐵馬驛站，提供自行車友飲用水補給、輪胎打氣、化妝室等服務。圖／業者提供

島內出遊正夯 URX 5+1樂活款深獲消費者喜愛 限時推出「台灣雙捷 雙重喜悅專案」

因應後疫情時代，民眾多以開車取代搭乘大眾運輸工具，靈活的空間與多功能用途車款，漸受重視，甫於7月初上市的URX 5+1樂活款，便以一車多用途的車格定位、滿足全齡使用需求，獲得越來越多消費者的支持與肯定；為讓喜愛納智捷的車迷朋友輕鬆入主購車無負擔，限時推出「台灣雙捷 雙重喜悅專案」：凡於9/1(二)起至9/30(三)止入主全車系，可享高額喜悅購車金、3萬元保險抵用金，還可再享茶多酚負離子PM2.5濾網、舊換新5萬不必等多項好禮，特定車系更加碼贈送原廠導航、MAXPRO全車隔熱紙與造型無線吸塵器；同時，為回饋廣大消費者的支持與肯定，再祭出URX 5+1樂活款好康優惠價：URX 5+1樂活智行款：84.8萬元／URX 5+1樂活環景款：94.8萬元（URX 5+1樂活款建議售價為：5+1樂活智行款 86.8萬元、5+1樂活環景款 96.8萬元）外，再加贈原廠導航、MAXPRO全車隔熱紙與造型無線吸塵器；購買URX ADAS智駕版以上車款，免費升級價值2萬元的腳踢感應電動尾門等各項優惠。納智捷貼心提供消費者多元化的購車需求，持續推出符合各種生活型態的優質車款，誠摯地敬邀您把握最佳入主時機。

URX「深渡試假」2日體驗 免費到府收送車 租車可享47折優惠

在納智捷鐵馬驛站聽完單車達人分享的秘境後，迫不及待想用URX帶上您心愛的公路車與家人踏上旅程了嗎？你曾經覺得去汽車展間讓業務陪同試車時間太短、限制太多嗎？想要在買車前更深度的體驗產品再做決定嗎？現在到納智捷官網用全新推出的「LUXGEN GO！」到府服務，預約試乘後，專人馬上開熱銷休旅URX到你家體驗，事後下訂買車，車輛租金通通免費！配合宅經濟崛起，納智捷以無店鋪銷售的概念，首創台灣業界從賞車、試乘到售服、保修全都能透過線上預約、服務到家，實踐防疫新生活的消費典範！新車型上市期間還有機會預約期間限定的URX《深渡試假》2日體驗讓你先享受、再購買！凡於9月份於納智捷官網「LUXGEN GO！」預約流程中，選擇【URX《深渡試假》2日體驗】方案，即可透過格上租車享納智捷URX租車47折超值優惠+格上到府收送車服務；除了純租車體驗外，也可以3,400元（原價3,999元）購買菁鑽券，住宿加租車體驗二日遊，凡入住指定飯店並加購租車，即可再享租車47折超值優惠。7月URX樂活款上市以來，納智捷官網線上預約中每3筆即有一筆選擇「LUXGEN GO！」到府賞車服務，展現納智捷新營銷模式未來的無限潛力！邀請您快來試試最夯的新型態賞車體驗！



納智捷與格上租車共同推出URX「深渡試假」2日體驗，免費到府收送車，租車可享47折優惠。圖／業者提供

全台首創！納智捷貼心設置鐵馬驛站 「單車達人X一日店長 講座」9/5(六)開跑

因應疫情發展，國人正掀起島內旅遊新瘋潮！納智捷提供多元旅遊模式，結合休閒與運動的創新樂活旅遊新型態，貼心打造全台首創五星級納智捷鐵馬驛站，讓汽車展間不再只是銷售據點，而是您與家人生活中的好鄰居。納智捷全台據點與格上11個據點設置鐵馬驛站，皆提供自行車友休息片刻的舒適空間、飲用水補給、輪胎打氣、化妝室等貼心服務。 此外，納智捷針對喜愛騎乘自行車的準車主們，與單車達人合作，特別規劃一系列的「單車達人x一日店長生活講座」，邀請單車達人分享自行車專業知識、行車祕境等經驗傳遞；廣受自行車友愛戴的單車女神－小猴魏華萱、台灣首位女性單車YouTuber- Linda等，也會蒞臨現場與民眾暢聊運動旅遊新風潮。講座活動自9/5(六)起正式起跑，並且陸續在全國各納智捷汽車生活館舉辦共18場單車講座，歡迎闔家大小一同齊聚納智捷汽車生活館，親身感受開到哪、玩到哪，輕鬆獨享快意人生的駕馭樂趣。欲知更多車款詳情、優惠訊息或活動細節，歡迎至納智捷官網查詢。



