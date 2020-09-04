76.8萬起輕鬆擁有Volkswagen德藝潮流都會用車

即刻入主The Polo、The T-Cross享「四重0用金」

台灣福斯汽車本月特別推出「四重0用金」多重購車優惠，入主#來頭不小The Polo 和 #何必長大The T-Cross指定車型即可享有高額50萬分期零利率、免付首月分期金、第五年延長保固和原廠單鏡頭行車紀錄器（市價12,600元），而家庭用車The Tiguan／The Tiguan Allspace和The Touran，同樣祭出高額零利率分期優惠方案，並且享有第五年延長保固。

#來頭不小The Polo安全、科技、外觀、娛樂一次到位，已是潮流都會用車最佳代名詞。圖／業者提供

時尚掀背車 #來頭不小The Polo安全、科技、外觀、娛樂一次到位，靈活自如地穿梭於城市中，已是潮流都會用車最佳代名詞，而最有型、最科技、最大空間及最安全的#何必長大The T-Cross，擁多項同級唯一優勢成為跨界休旅首選，兩款車系指定車型不僅享有高額50萬元48期零利率，免付首月分期金（市值10,417元），更加贈第五年延長保固（市價最高20,500元），或可選擇現金優惠折扣，本月入主再享專屬萬元交車禮：市值12,600元的原廠單鏡頭行車紀錄器，台灣福斯汽車以多重優惠，讓消費者更能輕鬆入手德藝之作。

#何必長大The T-Cross，擁多項同級唯一優勢成為跨界休旅首選。圖／業者提供

而特別針對家庭取向買家，台灣福斯汽車力推The Tiguan／The Tiguan Allspace 和The Touran指定車型享零利率貸款專案，除高額分期零利率，更加贈第五年延長保固（市價最高25,000元），或可選擇現金優惠折扣，此外，The Tiguan、The Tiguan Allspace 280 TSI指定車型，另可選擇三年60%保證買回之低頭款／低利率方案。台灣福斯汽車9月各式車款之優購方案同步實施中，台灣福斯汽車保留內容修正權利，欲得知更多相關細節，敬請洽詢台灣福斯汽車授權經銷商。