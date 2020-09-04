韓國首爾半導體發布不實新聞　億光電子主動採取法律行動

8月26日韓國水原地方法院安山分院作出刑事判決，判定億光電子前韓國籍員工個人違反營業祕密法行為，億光被易科罰金5000萬韓元(約新台幣124萬元)。億光對前述判決深表遺憾，將依法提起上訴。

不料，韓國首爾半導體針對前述判決向媒體發布不實新聞內容，嚴重悖離事實，意圖詆毀億光電子的商譽。首爾半導體發布不實新聞略舉如下:

1. 億光電子被易科罰金僅是法定最高量刑的3％，首爾半導體竟對外謊稱法院判處億光法定最高量刑罰金，明顯歪曲事實。

2. 涉案3名韓籍前員工2016年先後主動到億光求職，億光並未透過以不道德手段「挖角」情事，因此首爾半導體的指控與事實不符。

3. 億光電子開發與銷售車用LED產品的時間遠早於3名涉案韓籍前員工入職億光的時間，法院判決也未認定億光有竊取首爾半導體「WICOP」技術，惟首爾半導體卻移花接木誣指億光挖角這３名韓籍員工竊取其所開發之「WICOP」技術用以生產汽車LED頭燈等產品，對此億光將保留法律追訴權，追究其法律責任。

億光電子秉持尊重與保護智慧財產權經營理念，以及在 LED 產業擁有深厚且專業的研發能力，一向主張要求員工嚴禁抄襲、竊用或侵害他人營業祕密，並在入職前必須簽署「誠信保密暨智慧財產權約定書」，億光將對違反法律與公司規定員工以及在市場上散播不實消息者，採取必要法律行動追究其法律責任，以捍衛公司名譽與股東權益。