潔西卡艾芭、Suzy Menkes唸給你聽： 全新時尚Podcast「夢鞋匠」，線上收聽Ferragamo先生的動人故事

Salvatore Ferragamo發表全新Podcast計畫，由義大利演員、好萊塢明星、國際知名KOL等，為你線上朗讀Ferragamo先生的「夢鞋匠」自傳。

著時尚精品Gucci、Chanel紛紛投入Podcast市場，我們又有最新的時尚廣播節目可以即刻加入清單——Salvatore Ferragamo的「夢鞋匠」。

繼品牌先前推出以Ferragamo先生的重要歷程和趣聞軼事為主的TRIVIA線上數位計畫後，Salvatore Ferragamo再度發表全新Podcast計畫，讓我們得以更進一步了解，創始人Ferragamo先生鮮為人知的精彩故事。

Salvatore Ferragamo發表全新Podcast計畫「夢鞋匠」。 圖／Tatler Taiwan提供

Ferragamo先生於50年代後期所撰寫的「夢鞋匠」自傳，如今轉變為Podcast的形式，在Spotify、SoundCloud和Apple iTunes上供聽眾收聽。品牌的眾多好朋友，包含女星Jessica Alba、時尚評論家Suzy Menkes、拿下三次奧斯卡大獎的劇服設計師Sandy Powell等，將聯手閱讀自傳「夢鞋匠」的二十二個章節。

女星Jessica Alba 圖／Tatler Taiwan提供

時尚評論家Suzy Menkes 圖／Tatler Taiwan提供

劇服設計師Sandy Powell 圖／Tatler Taiwan提供

女星Michelle Monaghan 圖／Tatler Taiwan提供

飄著細雨的週末午後，在家中打開Podcast，一邊做著瑣事、一邊傾聽業界最大咖的影星、重量級人物親口朗讀Ferragamo先生的故事，回顧品牌有趣的過去、標誌性的產品以及創始人一生中最重要的時刻，還有什麼能比這更讓時尚迷感到享受？

Ferragamo先生製鞋的歷史檔案照 圖／Tatler Taiwan提供

Ferragamo先生製鞋的歷史檔案照 圖／Tatler Taiwan提供

Ferragamo先生製鞋的歷史檔案照 圖／Tatler Taiwan提供

除了Podcast節目，義大利出版社Electa也將以全新封面再次出版這位著名鞋匠的自傳，另外，由知名導演Luca Guadagnino所執導的Ferragamo先生的紀錄片《Salvatore, Shoemaker of Dreams》，即將在威尼斯影展上首次亮相。

Salvatore Ferragamo「夢鞋匠」Podcast

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作者／Lovina Wu September 03, 2020

※本文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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FASHION PODCAST SALVATORE FERRAGAMO 夢鞋匠 時尚 廣播

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