中鼎續創承攬合約金額新高紀錄 聯手奇異得標千億電廠統包工程

國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎集團，以豐富的海內外能源電力統包建廠經驗和實績，攜手美商奇異公司（General Electric International, Inc.），成功承攬台電公司興達電廠及台中電廠燃氣複循環發電機組統包工程。本案合約金額高達新台幣千億元，再度刷新中鼎新高紀綠。

本案主要工程範圍包含於興達電廠新建３部複循環發電機組，總裝置容量3,900MW；台中電廠新建2部複循環發電機組，總裝置容量2,600MW。兩座電廠除穩定台灣電力供應，並以天然氣的潔淨低碳環保優勢，減少發電產生的碳排放，兼顧經濟與環境發展的平衡，協助政府逐步達成能源多元化目標。

台灣能源98％仰賴進口，在政府非核家園政策規劃下，綠能及燃氣發電成為能源轉型重要措施，其中燃氣發電占比至2025年將達50％，帶動的燃氣電廠建廠及擴廠相關工程商機龐大。本案業主台電公司為配合政府能源政策，達成增電、減碳目標，在既有高雄興達電廠及台中電廠，分別新建高發電效率及低碳排放的燃氣電廠。

中鼎集團深耕電力領域，於核能、火力、汽電共生及複循環機組等各式電廠興建工程，擁有豐富經驗，服務範圍涵蓋設計、採購、建造及試車等整合性統包及管理工作。

掌握全球再生能源發展趨勢，中鼎集團近年積極投入太陽能、生質能、風力發電等市場的開發及建廠，為台灣提供低碳或零碳排放的乾淨能源，協助政府達成能源多元化發展目標及穩定電力供應。

展望未來，中鼎集團承諾秉持「永續創新綠色工程，友善地球、守護世界」的永續願景，持續以優質且友善環境的工程建設，為經濟發展與生態環境的平衡貢獻心力。

CTCI中鼎集團創立於1979年，是國際級統包工程公司，承攬多元化重大工程，提供全方位的工程服務、產品和解決方案。業務範圍包括煉油石化、電力、環境、交通、一般工業等工程領域，致力提供全球最值得信賴的工程設計、採購、製造、建造施工、試車操作及專案管理等服務項目。全球超過15個國家地區成立約40家關係企業，集團員工總數超過7,000人，並入選道瓊永續指數(The Dow Jones Sustainability Indices, DJSI)。

中鼎集團官網：http://www.ctci.com/