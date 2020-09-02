TOSHIBA日本東芝生活家電參3C電腦電器空調影音展 現場購買冰箱、洗衣機 送時尚都會直流風扇

由台北市電器公會與上聯展覽公司共同主辦的2020台北 3C電腦電器空調影音大展，4日至7日在台北世貿一館盛大登場。TOSHIBA日本東芝生活家電在A區320攤位展出，現場推出多款熱賣系列商品與優惠好禮回饋給台灣消費者。東芝生活家電展現深耕台灣市場的決心，透過展覽帶給消費者更優質的絕佳生活體驗。

回顧過去30年，日本東芝生活家電在台灣市場一直秉持“用心體會的卓爾不凡的細節”的產品理念，及高品質的服務標準，讓消費者深刻體會在使用家電的同時，也能親身感受智慧家電所帶來的便利性。

TOSHIBA 東芝注重每個產品的小細節，從產品外觀設計到核心技術研發，都更滿足現代人對高質感的都會生活需求。近年來，TOSHIBA洗衣機及冰箱、微波爐產品都呈現快速的市場成長，不斷加強與銷售通路的全面合作，也不斷加強與消費者的互動溝通，成為消費者購買家電的首選品牌。未來會有更有新產品進入台灣市場，可望今年在冰箱、洗衣機、微波爐、電子鍋等多樣化的商品銷售再創歷年新高。

2019年TOSHIBA 首推X5熱泵滾筒洗衣烘衣機上市以來，在台、日兩地帶來搶購熱潮。熱泵滾筒洗衣烘衣機擁有獨創奈米泡泡技術，可深度清潔衣物髒污，加上超級鍍膜洗衣槽設計，輕鬆將黴菌和異味等污垢帶走，該機更搭配SDD超變頻直驅馬達，結合高效避震系統低噪音運行，日系唯美外觀設計，讓使用洗衣成為家居生活一種享受。

TOSHIBA在這次展會上還推出新款滾筒洗衣烘衣機，搭配獨家專利Great Waves強力高效沖浪洗淨技術，冷水即可去汙，加上獨家迴轉盤及桶身設計，提升洗淨力有效去除污跡；環形墊圈設計，可抑制細菌生長！新款滾筒洗衣烘衣機還通過德國VDE產品機構認證之優良產品，多功能控制面板與槽內LED燈貼心設計，此款新機種將成為消費者青睞的新寵。

在整體深色系外觀機種的基礎之上，TOSHIBA本次推出全新時尚都會純日系風格白色機種，充分滿足時下消費者購買洗衣機的多樣化需求，搭配完美家居一體化設計體驗。值得一提的是，東芝生活家電在此次3C家電展也首推TOSHIBA 6門冰箱，搭載獨家RENECAT®永久抗菌脫臭技術，雙冷卻冷流循環，更能有效留住新鮮食材的美味。全系列多功能觸控面板及冷藏室LED燈貼心設計，讓使用者擁有絕佳操作體驗。

現代人注重養生，TOSHIBA全新款六門冰箱特別將蔬果槽設計於冰箱主體中層，方便消費者高頻率使用。頂規機種更採用無邊框極光玻璃鏡面設計，充分展現現代人高質感都會生活理念。

TOSHIBA多樣化的產品陣容在這次展會全面出擊，34公升燒烤料理微波爐，具備燒烤微波混合烹調技術，一機多用，讓料理變成一件簡單的事。大火力多段數的選擇，從0段爐內脫臭、1段麵包發酵、3段肉類解凍及高段煮沸功能，料理只要一鍵即可完成。搭配日本東芝獨家料理書，料理不再是難事，可變化出如醬拌青菜、茶碗蒸、炸物、照燒雞等各種美味料理，人人都是廚師，更是快速方便的料理專家，搭配簡約的日系風格設計，讓整個居家更顯大器。

未來，東芝生活家電將更深入消費者的生活，不僅有冰箱及洗衣機系列商品，今年也會推出一系列高品質的TOSHIBA家族化生活家電，涵蓋微波爐、烤箱、快煮壺、電子鍋、洗碗機、濾水器、電風扇、空氣淨化機及吸塵器等多項智能化生活小家電產品，滿足台灣消費者一站式購物的極佳體驗和需求。

TOSHIBA在現場推出多項優惠：現場購買6門、500公升以上大兩門冰箱及全系列滾筒、16公斤以上鍍膜/奈米泡泡洗衣機，就送TOSHIBA時尚都會DC直流風扇 (價值2,988元)。

TOSHIBA全系列冰箱達到國家一級能源效率標準，全系列變頻洗衣機獲國家金級省水標章。還可享有TOSHIBA洗衣機變頻馬達10年保固、冰箱壓縮機10年保固、及完善的售後服務。未來台灣美芝消費電器公司將與東芝生活家電攜手，為消費者帶來更優質的智能商品。

日本東芝生活家電官網：http://toshiba-lifestyle.com.tw/

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