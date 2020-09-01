國立歷史博物館和芙彤園強強聯手 助藝術和環境永續結合

國立歷史博物館（下稱史博館）和芙彤園社會企業攜手合作，透過「藝術授權」強強聯手，以「自然農法」及萃取肥皂草天然皂素技術，推出企業社會責任ESG商品，深獲國內多家重視永續的企業如王道銀行、國泰集團華卡企業、台商資源等支持響應，讓民眾在家勤做清潔，防疫保護自身的同時，也能感受到藝術之美，讓知名藝術家常玉走進你我生活。

近年來，藝術文物走進民間，結合現代生活，讓藝術更能廣植人心，史博館繼「公益文創」之後，推出社會價值型文創商品，希望能結合「環境永續發展」、「保育及維護生態領地」，落實文創商品「永續發展目標」，讓民眾體會藝術即生活，生活即藝術的概念。 史博館這次選擇和芙彤園合作，就是看準芙彤園以環境永續及關懷人類健康的初衷，在台東在地以自然農法復育土地種植香草，做出全天然、零人工化學合成添加的莊園級精油香氛與洗沐用品，讓環境和人們生活美好結合，也協助許多企業打造高品質台灣土地香氛兼具社會責任的產品。

這次史博館和芙彤園強強聯手，推出「常玉浴女香氛禮盒」授權商品。 常玉畫風擅以水墨寫意融合西方野獸派的簡潔為特質，裸女系列因大膽構圖及簡約線條，為常玉三大經典代表主題之一。 芙彤園透露，希望讓藝術融入日常洗沐，並號召國內企業共襄盛舉，展現企業社會責任，採購企業社會責任產品，共同支持環境永續，不少國內企業如王道銀行也率先響應支持。

芙彤園與國立歷史博物館推出之「常玉浴女洗沐系列」聯名商品將收入5%捐贈給「財團法人陽光社會福利基金會」。圖／芙彤園提供

芙彤園指出，企業除直接採購「常玉浴女香氛禮盒」商品外，也能參與認養一畝香草田活動，不僅送禮自用得宜，還能提供客製化，符合企業CSR形象產品，並推廣企業和員工重視生態環境，協助土地和契作農外，也能給自己一份天然健康大禮，打造一個善意循環。 另外，「常玉浴女洗沐系列」聯名商品收入5%也將捐贈「財團法人陽光社會福利基金會」，幫助顏損及燒傷者能使用零人工化學洗沐，維持受損肌膚的潔淨需求，進而提升其生活品質與自我價值。

芙彤園表示 ，史博館與芙彤園有共同的核心理念，雙方對藝術文化的保存與傳承或是對土地環境的關懷與復育，各自在不同的領域、以不同的形式，推動永續的價值。 身為地球公民一份子，希望透過日常的生活連結藝術推廣、復育土地、支持小農、環境永續及社會公益，這次和史博館合作，讓民眾在防疫生活，勤做清潔保養時，也能感受到藝術和環境永續結合。為搭配常玉畫作，特別規劃使用尤加利薄荷洗手露、柑橘薄荷洗髮露，讓民眾在使用天然精油加強防護力，以及品嘗香味的同時，又能感受到常玉畫作女性的含蓄柔美圖像，一次滿足視覺、嗅覺和觸覺三種感官的多重享受，洗後對環境也不留下一絲汙染。 https://www.blueseeds.com.tw/