「我的南山產物時代」微電影徵選大賽 傳遞暖心服務精神

為募集令人難忘的產險暖心故事，並展現南山產物的商品保障與理賠服務特色，南山產物今年再度舉辦第二屆「我的南山產物時代」微電影徵選大賽。本次微電影徵選大賽共徵選到60部優秀作品，拍攝風格相當創意有趣，且拍攝題材也非常多元豐富，參賽者透過天兵賣萌、搞笑徵才、溫馨理賠…等各種不同的表演形式，來呈現南山產物的商品保障與理賠服務特色。經過初審、複審與決審嚴謹的評審過程，再將人氣票選活動成績納入評分標準後，選出得獎作品，前三名除獲頒獎盃之外，金獎、銀獎、銅獎還可分別獲得新台幣30萬、20萬、10萬元獎金，吸引非常多保戶與業務夥伴投入本次活動。



第二屆我的南山產物時代微電影徵選大賽頒獎典禮-南山金獎。圖／業者提供

南山產物蔡漢凌代理董事長表示，今年有高達四成的參賽隊伍是南山的忠實保戶，因此參賽作品的視角更多元有趣；除了表現出南山業務夥伴的專業能力與服務精神之外，更演繹出保戶對南山產物的信賴。今年南山產物為落實公平待客原則，以「車險理賠自動派案系統」、「理賠APP」、「汽車轉乘服務」以及「理賠受理主動通知」，共獲得四項保險科技專利；再配合精密的理賠人力分流系統，讓每一件車險理賠案件，客戶只要透過0800電話通知，南山產物就能在30分鐘內完成理賠受理、並主動通知客戶與業務夥伴，後續理賠服務人員的聯絡資訊。截至今年8月底，車險理賠服務的客戶滿意度調查更高達98%。因此，今年的微電影大賽特別以「車險理賠服務」為加分題，讓更多人知道南山產物車險理賠的服務優勢。



第二屆我的南山產物時代微電影徵選大賽頒獎典禮-南山銀獎。圖／業者提供

金鐘導演姜瑞智評審表示，很榮幸擔任今年的評審，跟去年參賽作品相比，今年許多參賽作品的運鏡、修片、剪輯技巧都更加成熟，並相當驚訝南山業務夥伴的創意，能讓評審與觀眾們從不同的角度感受到南山業務夥伴們不畏艱難，致力提升服務品質的堅持。榮獲第二屆「我的南山產物時代」微電影徵選大賽金獎作品「你好，這是我的名片」，故事劇情以真人真事改編，講述一位剛進入電影產業、熱愛拍片的年輕保戶，在電影殺青當晚意外發生車禍，正當不知所措的時候，南山業務員及時出現協助後續理賠事宜。首獎得主代表陳昱廷表示：「南山不只是我的幫手，更是最強力的靠山。真的是好險有南山！」



第二屆我的南山產物時代微電影徵選大賽頒獎典禮-南山銅獎。圖／業者提供

銀獎則由台北永豐通訊處以「南山與他們的產險」獲得，影片也是改編自真實理賠案例，業務員李永謙多年前幫在工地打拼的朋友規劃了機車保險，才倖免於賠償困境。而榮獲銅獎的作品「禮物」，則是透過南山業務員每年代替過世的父親，贈送小女孩生日禮物。小女孩對父愛的堅信，如同父親生前對南山及業務員的信任，相信南山能代替自己，成為支撐家庭的靠山。

為免遺珠之憾，今年更選出兩名佳作「日常」與「重來」，以及最佳創意獎「南山，使命必達」、最佳編劇獎「你的改變」，各可獲得不同的獎金。此外，更依照人氣投票數，選出最佳人氣獎Top 10，並從最佳人氣獎的票選者中，各抽10名幸運兒(共100名)，將贈送超商禮券500元！即日起，將在活動官網中公告得獎名單。詳情請見：https://www.2020ns-microfilm.com/