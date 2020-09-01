國慶連假遊台灣 全台福容各祭優惠

遍布全台的福容大飯店10月連假期間推出不同專案，福容旗下的休閒型飯店位處台灣各知名景點，像是淡水、福隆、花蓮、台中及墾丁，適合闔家出遊一泊二食，走訪當地景點後到飯店內用餐及休息，度假探索台灣之美；另外的城市型飯店則是位在繁華都會區，有台北、桃園、林口、高雄等地，提供城市漫遊輕旅行。

福容花蓮店－徜徉山海之間，體驗戶外生活。圖／福容大飯店提供

福容花蓮店有「福容假期」一泊一食雙人專案，平日4,290元起。福容福隆店推出「拾月連假來走走」一泊二食，加贈好禮三選一，兩人成行8,999元(原價14,636元)。福容淡水漁碼店推「10月連假全家歡樂全包式假期」，提供兩大兩小親子入住一泊二食，原價18,709元，特價47折只要8,799元。 台中麗寶福容店推出「麗寶假期-中秋童樂趣/國慶雙享趣」一泊二食，送探索世界及馬拉灣，雙樂園雙日券2張、及每人一張同樂券(含迎賓飲料、三溫暖、休閒活動DIY) ，兩人只要8,999元(原價15,856元)。南台灣的福容墾丁店有「秋遊墾丁」專案，兩人成行三天二夜只要6,888元起，內含一天可在飯店內享用精緻晚餐。

福容福隆店－東北角度假不可錯過的新網美打卡點。 圖／福容大飯店提供

福容連鎖旗下城市型飯店，福容台北一館兩人不含早餐優惠2,999元；福容台北二館的輕旅行專案兩人3,099元；福容桃園店推住宿送烤鴨套餐「來鴨！住宿送雙人鴨餐」只要3,299元；福容林口店2,859元另送百貨優惠券。福容桃園機捷A8店同遊時光專案提供最多四人入住，只要4,699元；福容中壢店暢遊城市專案兩人成行2,860元；福容高雄店嬉遊享樂專案兩人2,799元起。

福容大飯店推出「福盈月容」廣式月餅禮盒。圖／福容大飯店提供

中秋佳節將至，福容大飯店推出「福盈月容」廣式月餅禮盒，福容大飯店廣式月餅人氣歷久不衰，堅持一貫的傳統手法，選用嚴選天然在地食材融合經典餡料，研發出蓮蓉蛋黃、夏威夷果、寶島芒果、X.O.干貝四種經典風味。即日起至10月1號，於福容線上食堂購買月餅禮盒加XO醬禮盒，優惠合購價只要1,880元(原價2,160元)，加購限量手工餅乾只要288元(原價398元)，送禮自用兩相宜。

更多詳情請見福容官網 http://www.fullon-hotels.com.tw/ 。