搶攻剪刀經濟商機　萊爾富攜手全國漁會開賣虱目魚水產

自煮料理商機帶動剪刀經濟商機，搶攻8－11月虱目魚盛產期，萊爾富攜手中華民國全國漁會27日舉辦「臺灣虱目魚季」活動，共同推廣國產虱目魚冷凍水產品，讓在地、鮮美好滋味能讓民眾安心選購並擺在餐桌上享用。

當天邀請虱目魚產區的雲林區、嘉義區、南縣區、南市區與彌陀區各漁會等共同啟動開賣儀式，漁會總幹事親自示範「手工現擠虱目魚丸」，電視名廚黃景龍主廚教導「虱目魚澎派養生粥」與「香煎虱目魚肚」2道簡單易學的漁村海味料理，還有鹽酥虱目魚柳、虱目魚澎派養生粥、香煎虱目魚肚等試吃品嘗活動，受到熱烈歡迎。

萊爾富虱目魚季即日起熱情開跑，27日起強打虱目魚特惠組，包含無刺虱目魚肚2片加贈1包(8顆)虱目旗魚丸，特價180元(限量售完為止)，以及眾多特價水產品，民眾可輕鬆選購CP值高的優質、鮮美的國產虱目魚冷凍水產品，以實際行動支持臺灣養殖漁業的永續發展。

萊爾富虱目魚季即日起開跑，推出虱目魚特惠組。圖／萊爾富提供

萊爾富攜全國漁會推「好魚肉在萊爾富」 優質水產品從產地串聯到餐桌

根據經濟部109年6月的產業經濟統計，膳食及菜餚108年產值達285億元，年增4.57％，連續6年正成長，主因隨著社會型態與家庭結構改變，生活步調加快，調理加工後的各類農畜水產品，加熱即可食用，相當便利，因此市場需求顯著增加。

受到新冠肺炎疫情嚴重影響，民眾減少群聚外食，帶動自煮風潮興盛，萊爾富今年初推出「萊爾富好牛肉」，5月繼推出「萊爾富好魚肉」，並與全國漁會共同推出國產龍虎石斑，於全台萊爾富門市造成熱銷。因應虱目魚產季來臨，8月趁勢再開賣虱目魚食材，自產地到餐桌串聯當令新鮮水產品，並提供經由專業加工廠去鱗、去鰓及去內臟的「三清」與急速冷凍保鮮、真空包裝作業的水產品，讓小家庭採用經濟實惠價享用在地鮮魚食材，並為支持臺灣養殖漁業盡一份心力。

為支持臺灣養殖漁業永續發展理念，萊爾富持續推廣在地漁會新鮮直送的水產品，7月首度於北市湖鑽、淡水新洲、外埔馬鳴埔等3家門市，引進7尺海島型冷凍臥櫃，透過在地漁會新鮮直送的魚貨商品，配合漁業署導入「水產品生產追溯系統」QR-Code外，更自主加強投入「魚貨快速檢驗安全把關」、「SGS檢驗認證」、「ISO22000認證工廠」、「全程冷凍低溫配送」與「產品責任險」等五大安全保證的把關，希望讓消費者吃得健康與安全。

推廣在地漁會新鮮直送水產品，萊爾富協理李政達 (自左至右)、整合長郭純宜、全國漁會總幹事林啟滄、漁業署署長張致盛、萊爾富董事長汪亦祥、聯邦銀行副總許維文共同合影。圖／萊爾富提供

近年來，超商冷凍、鮮食商品銷售飛速成長，目前萊爾富已20家門市引進海島型冷凍臥櫃，販售10餘種冷凍魚畜產品。虱目魚是臺灣重要養殖產業之一，虱目魚含有優質蛋白質、無機鹽及維生素，脂肪量少，富含豐富的EPA、DHA等高度不飽和脂肪酸，是忙碌現代人補充營養的好選擇，

萊爾富首創鮮魚卡預購服務 預估帶動5萬片虱目魚肚銷售量

臺灣虱目魚大多養殖在雲林、嘉義、台南、高雄等地區，肉質鮮美，更榮登美國有線電視新聞網(CNN) 臺灣40種非吃不可美食第5名榮銜。全國漁會總幹事林啟滄表示，目前已全面推廣至萊爾富包含魚肚、魚柳、魚皮、魚丸等虱目魚水產食，未來繼續針對不同季節性魚種，將持續銷售至超商通路，讓國人能在餐桌上隨時享受到最新鮮的當令優質水產食材。

農委會漁業署署長張致盛指出，臺灣虱目魚品質優良，製程經過嚴格管控，很高興能把行銷通路拓展至便利超商，歡迎消費者前往全台萊爾富超過1,400家門市，購買新鮮、優質的虱目魚產品。

萊爾富董事長汪亦祥透露，萊爾富是首家國人自營的便利商店連鎖系統，繼今年5月與全國漁會成功完銷2萬尾龍虎石斑魚(約10噸)後，8月即於全門市展開上架銷售虱目魚系列水產品；首創鮮魚卡預購服務，民眾只要到門市取卡至櫃檯結帳後，再於指定日期取貨，相當方便，預估至10月底將帶動5萬片虱目魚肚銷售量。