【澎湖．遊】不要再人擠人　親友閨蜜專屬2天1夜跳島遊艇趴

台灣今年夏天最夯的地點就是離島，尤其是已經開始舉辦花火節的澎湖。由90多個大小島組成的澎湖，最該進行活動就是「跳島」。但澎湖的跳島不一定要從馬公出發喔，從台南安平順「遊」到澎湖的南方四島剛剛好。

在海上遇見成群海鷗前來覓食，能夠好近好近看見難得奇景。圖／行遍天下提供

不用擔心機位問題，乘坐著遊艇從台南安平出發成了另一種好選擇，兩天一夜的遊程是屬於自己與閨蜜好友或親人的專屬遊程。行程第一天自安平港出發，只要2小時的時間就能抵達澎湖的東吉嶼，距離台南超近的距離讓海上行程不無聊。在民宿好眠一晚後再出發前往台灣的驕傲「西嶼藍洞」，傍晚再續接回到台南安平，2天輕輕鬆鬆又能遠離人群的旅程，讓遊艇之旅好安心。

船艙內的舒適寬敞客廳能讓曬暈了的遊客躲進來好好休息一番。 圖／行遍天下提供

海上追遊新興南方四島美拍聖地

南方四島國家公園是台灣第9座國家公園，也是第2座海洋型國家公園，由面積較大的四個主要島東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼，以及周邊小型島嶼所組成，生態資源珍貴且物種多樣性高，海域珊瑚礁生長茂密，媲美國際水準，瑰麗的珊瑚礁叢林是浮潛者的天堂。

南方四島國家公園逮底生態相當豐富。 圖／行遍天下提供

從安平碼頭搭乘船艇約莫2小時先抵達「東吉嶼」，東吉自古便是台灣澎湖海上貿易的轉運站，由於貿易發達的關係，生活富裕，當地人進出台南高雄的機率都比進出馬公多，當時是個熱鬧的小島，只可惜後來人口大多都遷移到台南高雄，也就慢慢的沒落了。

上山吹風下海看水下薰衣草森林

登上東吉嶼，從「啟明宮」蜿蜒的巷弄進來，有幾棟兩層樓的舊居，斑駁的洋房有著歲月的痕跡，但上頭的雕花裝飾能看出當時的繁榮。緩坡向上循著八卦山步道，來到黑白相間的東吉燈塔，羊兒們各據山頭，一派誰來都跟他無關似的霸道，互不相干的畫面滿有趣的。來到制高點「東吉氣象站」俯瞰著湛藍海水，浪花拍打著石頭，看著看著總覺得有條美人魚會從海面跳出，這一幕幕有股褪盡風華的滄桑美，很是不同。

上東吉嶼制高點，眺望著很難得到達的秘境小島。 圖／行遍天下提供

還能以水的高度看著舊稱比基尼島的險礁島。 圖／行遍天下提供

簡單的東吉嶼周遭的海域卻是不簡單，在此住上一晚，隔天則可到附近海域浮潛、深潛一番，去看看這裡漂亮的「海底薰衣草森林」，這是一片在東吉海域每年4∼9月才能看見得紫色美景，不會深潛也沒關係，浮潛就能看見，這一片紫色珊瑚礁媲美澳洲大堡礁，可說是異常美麗。

水下薰衣草森林是近年來很受歡迎的秘境地點。 圖／行遍天下提供

而隔日造訪的「西吉嶼」是南方四島國家公園內唯一不能登上的無人島，但也是熱門的「藍洞」所在之地，高聳的玄武岩中倒映在清澈的海水中，當陽光灑落透過海蝕洞照印在海水，呈現迷人的藍色仙境，更是令人驚艷。

乘風破浪 南方四島2日

(西吉嶼絕美藍洞+海中薰衣草森林浮潛)

特色：搭乘遊艇玩南方四島國家公園、浮淺海中薰衣草森林、媲美義大利藍洞秘 境

遊程：

．DAY1 安平港出發→東吉嶼→登島導覽→民宿

．DAY2 東吉嶼出發→西嶼看藍洞→回到安平港價錢19,800元(2人成行)，第3、4人每人優惠折扣4,000元

網址：燦星旅遊 樂活海洋、帆船秘境專區

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