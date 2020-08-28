第50屆全國技能競賽會旗傳遞 抵達最終站基隆站 攜手地方與選手 共倡技能精神

全國技能競賽今年邁入第50屆，又適逢我國加入國際技能組織（WorldSkills International）50週年，勞動部訂於9月17日在臺北南港展覽館盛大舉行第50屆競賽，並於會前展開全臺會旗傳遞活動。昨（27）日會旗傳遞至北基宜花金馬地區，現場有勞動部次長林三貴、勞動力發展署署長施貞仰、北基宜花縣市政府代表、技職院校校長、歷屆國際賽國手及本屆全國賽參賽選手等參加，在下午2：50分(愛50)共同迎接即將到來的50週年「武林」盛會，共倡技能精神。

勞動部次長林三貴與現場所有選手及貴賓合影。圖／業者提供

勞動部次長林三貴致詞時指出，今年是第50屆的全國技能競賽，也是臺灣加入國際技能組織（WSI）50週年。所以勞動部在今年全國賽，特別參照國際比賽的規模，移師至臺北南港展覽館2館擴大舉辦，除了向國際傳達我國在技能發展的成就及努力，主要目的還是希望技能向下扎根，有更多青年能夠投入技能學習。本次全國賽總計辦理65職類、948名參賽選手，包含青年組52職類833人，並首次加入青少年組13職類115人。林三貴次長也勉勵現場青年朋友，在學習路上勇敢接受挑戰，練就一身好本領，有技能就能創造無限可能。

為號召全國各路技能好手參賽，同時散播學習熱情，讓技能向下扎根，勞動部特舉辦5場會旗接力傳遞活動，希望藉由這個系列活動，將技能的價值與榮耀一站一站地傳遞下去。首站已於7月15日從桃園起跑，接著是7月22日臺中站、7月31日臺南站及8月12日屏東站，今天基隆站為最終站，來自各界貴賓選手齊聚，藉由中央攜手地方，勞政串聯教育，前輩鼓勵後輩，共同完成別開生面的會旗傳遞儀式。後續將於9月17日第50屆全國技能競賽開幕典禮迎接入場。

勞動部次長林三貴與現場選手代表合影。圖／業者提供

今天的會旗傳遞由勞動部次長林三貴遞交基隆市政府社會處副處長駱文章，並依序傳遞予臺北市政府勞動局副局長徐玉雪、新北市政府職業訓練中心主任郭清吉、宜蘭縣政府勞工處副處長李芳菁、花蓮縣政府秘書游惠敏等代表，共同舞動會旗，象徵中央攜手地方，將技能的價值與榮耀傳遞至全臺各地。現場為第45屆國際技能競賽電氣裝配(室內配線)職類銀牌國手林諭敬舉會旗進場，第45屆國際技能競賽銲接職類優勝國手郭崇逸手捧「技能武林帖」，由北基宜花地區選手代表接受「技能武林帖」挑戰，象徵9月將前進南港展覽館爭戰「武林」（50屆全國賽），並由青年國手傳承技能予後輩選手，為此次全國技能競賽選手加油打氣。

勞動部表示，為使民眾了解技能重要，9月全國賽同時安排未來職類及體驗區，甚至贊助廠商也參與展示機具設備等，於賽程期間（9月18日至9月20日）歡迎各級學校、團體於網站(網址：http://wsc.tca.org.tw/visit/VisitRegister.aspx)登錄預約參觀，主辦單位將安排專人導覽服務。