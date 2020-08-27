台北市室內設計裝修公會頒發卓越50・跨越50・再造 50及社會關懷‧空間競圖獲獎單位

中華民國內設計裝修商業同業公會全國聯合會主辦的「2020台灣室內設計材料大展」8月27日至30日在南港展覽館一館登場，台北市室內設計裝修商業同業公會(TAID)在開幕典禮後隨即進行『TAID卓越 50・跨越 50・再造 50』入選會員作品獎、「社會關懷‧空間競圖」得獎作品頒發。

TAID邀請台北市商業會理事長吳發添、副理事長章金元、榮譽理事長王應傑、台北市政府都市發展局長黃景茂、社會局長周榆修、中華民國室內設計全國聯合會榮譽理事長張崑地為得獎單位公開頒獎。

配合大展趨勢論壇時段，TAID安排日立變頻冷氣、台灣松下銷售、凱撒衛浴、冠軍建材等企業策略夥伴，依防疫、健康、智慧、幸福四大主題舉行專題講座。

TAID理事長孫因表示，今年全球經濟都受因疫情受到影響，台灣在疫情威脅下，室內設計產業如何針對防疫及健康生活，推出新工法、新技術及新產品，是當前產業界最重要的課題。孫因理事長感謝中華民國內設計裝修商業同業公會全國聯合會，主辦全球首創之防疫宅室內材料大展，TAID為聯合協辦單位，以今日防疫布局，開創明日健康幸福為主題，廣邀國內室內設計產業界參展。

今年是TAID創會50週年，在公會與宏觀視野共同策劃下，為紀錄TAID會員對台灣室內設計業之貢獻，以會員作品甄選方式，檢視室內設計產業過往的歷史痕跡，表揚TAID資深與新銳會員。榮譽理事長陳銘達表示，經過評審委員會嚴謹的評選，資深會員有長春美術工程公司、姚德雄聯合設計顧問公司、大仁室內裝修公司等19家會員公司作品入選；新銳會員有天空元素室內裝修公司、空間美學室內裝修公司、大荷室內裝修公司等18家會員公司作品入選。

「社會關懷‧空間競圖」頒獎，也是TAID創會50週年會慶系列活動項目。空間競圖經臺北市社會局協助實地訪問安康社區住戶，都發局提供「興隆路公共住宅二期A基地」及「興隆公宅托育中心基地」平面圖，TAID邀請全國室內設計師、大專院校建築暨室內設計科系師生、室內設計產業人士共同競圖。

社會關懷小組田汎穎執行長指出，舉辦空間競圖的目的，希望讓室內設計師空間設計與新一代公共住宅、托育中心相結合，以滿足未來住戶生活空實際需求。空間競圖學界組金獎作品「零距離」–中國科技大學秦健豪、劉錫鈞，銀獎「夢想宅」–臺灣科技大學陳邱瀚及「建構單位宅」-中原大學謝真；專業組：銀獎「單親媽媽與嬰幼兒之家」，昌和室內設計李旻桓。

在展覽期間，TAID在會場設置『VIP會員服務專區』，服務參觀展會之會員，展覽期間每日下午四時，TAID舉辦趨勢論壇安排專題講座，歡迎關心防疫、健康、智慧、幸福等議題的會員、民眾到場聆聽。TAID也歡迎會員夥伴造訪『VIP會員服務專區』，服務區提供寄放物品服務，會員聯誼。