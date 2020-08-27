臺大為您打造專屬體適能計畫「大人的運動學系列課程─優活體適能」

正確管理個人的體適能可促進正確的健康行動，提升生活品質，在面對各種日常壓力時，也可透過正確的運動計畫，幫助個人做好身心平衡的適能管理，再創人生青春活力的另一條優質曲線。國立臺灣大學進修推廣學院訂於10月21日開辦「大人的運動學系列課程─優活體適能」課程，由臺大副教授蔡秀華、呂碧琴親授，透過分析易懂的運動案例，教導學員正確的健身觀念，藉由全方位諮詢模式，解析體適能數碼的意義。使學員能在日常生活中善用體適能的學理理論，進而評估個人的體適能狀況，應用運動訓練週期規劃搭配個人目標設定的模式，建立專屬個人的優活運動課表。

身心健康、提升幸福感、優化您的生活─優活體適能。圖／臺大提供

國立臺灣大學副教授蔡秀華、呂碧琴為臺大EMBA體適能與健康管理課程、臺大醫院減肥班運動講座講師，透過體適能與身心平衡的基礎理論與實作，帶領學員更了解自己的身心狀態，以正確的健身觀念，認識優活的健康價值，屢獲學員們的好評。

臺大進修推廣學院整合臺大師資，課程規劃理論與實務並重，跨領域學習，啟發思考變革，奠定企業永續發展與傳承。圖／臺大提供

「大人的運動學系列課程─優活體適能」為期二日的課程，課程中教授優活健康價值、體適能與身心平衡基礎觀念，協助學員透過簡易運動實作，重塑自身的健康體態。9月20日前完成報名繳費者，即能享有早鳥優惠。更多優惠資訊可至「臺大推廣教育網」查詢或電洽：（02）23620502。