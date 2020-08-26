台新銀行獲今周刊頒「最佳財富管理大獎」

整合生活金融生態圈 打造新世代財管服務

今周刊第十四屆財富管理銀行暨證券評鑑於昨(26)日揭曉，台新銀行以專業、認真的財富管理核心價值，以及提供新世代全方位生活富管理的服務品質，獲得主辦單位肯定。今周刊財富管理評鑑一直以來都是業界最全面且最具公信力的財富管理獎項，本次台新銀行不僅以值得客戶信賴的完整服務獲得「最佳客戶滿意獎第一名」殊榮，更因為優異的財富管理表現得到「最佳財富管理銀行優等獎」大獎肯定，堪稱本次評鑑財富管理銀行類的大贏家。

台新銀行通路營運事業處執行副總經理黃培直表示，致力於整合全通路並提供最優質的服務，一直是台新銀行財富管理團隊最重要的承諾。台新銀行財富管理團隊除了率先導入「雙師徒制」，以資深理專傳承專業技能及服務經驗的方式，帶領團隊一起成長外，「雙師徒制」也同步帶動整體客戶滿意度提升，以及總資產管理規模連年雙位數成長。今(2020)年疫情因素全球市場波動下，台新銀行專業團隊適時提供客戶理財建議，同時提供最完整的數位服務平台，全時段線上滿足客戶各類型金融需求，讓客戶投資理財不間斷。

台新銀行財富管理過去首創會員頂級健檢、年度VIP貴賓之夜等財管會員專屬權益皆廣受好評。黃培直表示，未來將更進一步瞄準新世代財富管理，不僅要協助客戶達成財富目標，更要照顧到客戶的生活各面向。為了落實財富管理即生活的理念，台新從客戶角度出發延伸各項生活服務，近期台新銀行對外發表的「生活金融生態圈」概念，就是希望完整覆蓋客戶生活各面向的需求，將財富管理權益整合至「台新Point」，並藉由新推出的「Richart Life APP」平台將服務範圍融合至食衣住行跨產業的台新生活生態圈，串聯理財服務與生活，提供客戶一站式金融體驗，也期望能真正實現普惠金融的理念。

台新銀行財富管理優異的表現，獲得國內外各項大獎肯定，包括PBI「全球傑出財富管理服務獎」、IDC「亞洲最佳智慧銀行獎」及RBI「最佳全通路整合推薦獎」等奬項，是最懂客戶生活的財富管理智慧好夥伴。