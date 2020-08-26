Volvo XC40 T3 與桂綸鎂「首映限定版」熱銷完售

「讓世界搭上我的節奏」 Volvo XC40 再創都會休旅新風潮

由金馬、亞太雙料影后桂綸鎂與 VOLVO XC40 領銜主演的「讓世界搭上我的節奏」廣告影片以電影等級高規格製作，其幕後團隊握有 23 座金馬獎的實力背書，首映兩週內立刻創下 150 萬次觀看數，極具高度話題與討論熱度，為國內汽車廣告立下全新標竿。



全新年式 Volvo XC40 T3 與桂綸鎂領銜主演「讓世界搭上我的節奏」廣告影片，首映兩週內立刻創下 150 萬次觀看數，極具高度話題與討論熱度，為國內汽車廣告立下全新標竿。圖／業者提供

廣告上線兩週後，國際富豪汽車宣佈 Volvo XC40 T3「首映限定版」全數銷售完畢！自 2017 問世至今，XC40 先後獲得「2018 歐洲年度風雲車」與「2018~2019 日本年度風雲車」等多項大獎肯定， 2018 導入國內後，其時尚都會外型、人因智慧科技、智慧收納空間、強悍動力與頂級安全防護等五大特質，滿足時下都會生活用車的各項需求，連年創下銷售熱潮， 2019 年總銷量達 1373 台，國際富豪汽車預計 XC40 T3 上市後將達成 1700 輛/年的新紀錄。



金馬獎導演黃信堯、國際富豪汽車總裁陳立哲及影后桂綸鎂(由左至右)共同出席「讓世界搭上我的節奏」首映限定版完售記者會，慶祝 Volvo XC40 T3 上市成功。圖／業者提供

全新年式 Volvo XC40 T3「讓世界搭上我的節奏」與金馬、亞太雙料影后桂綸鎂領銜主演廣告影片，以電影等級高規格製作，其幕後團隊握有 23 座金馬獎的實力背書，首映兩週內立刻創下 150 萬次觀看數，極具高度話題與討論熱度，為國內汽車廣告立下全新標竿。國際富豪汽車相中桂綸鎂不隨波逐流的堅定氣質，舉手投足間所散發的率真瀟灑與都會時尚定位的 Volvo XC40 一拍即合，自廣告上映後，展間參訪人數增加三倍以上，「首映限定版」更在短時間銷售一空，展現源自斯堪地那維亞的獨到美學工藝，深受台灣消費者喜愛。



全新年式 Volvo XC40 T3 與金馬、亞太雙料影后桂綸鎂領銜主演 ──「讓世界搭上我的節奏」廣告影片，以電影等級高規格製作，其幕後團隊握有 23 座金馬獎的實力背書，首映兩週內立刻創下 150 萬次觀看數，極具高度話題與討論熱度(由左至右為桂綸鎂、陳立哲總裁與黃信堯導演) 。 圖／業者提供

VOLVO 向來是消費者心中優雅與安全的代名詞，此次廣告拍攝找來影像敘事風格光明與暗黑併陳鋪排出荒謬感的黃信堯導演操刀，為 Volvo XC40 及汽車廣告投入一顆令人眼睛為之一亮的震撼彈，用疏離冷調卻充滿動力節奏的影像方式，透過整體配樂音效製作團隊，讓整部廣告影片想傳遞的「讓世界搭上我的節奏」都會節奏感清晰而立體。



廣告片中幾段讓人印象相當深刻而驚豔、結合踢踏與街舞的現代舞蹈，是桂綸鎂在螢光幕前少見的動感表演。 透過肢體表演展現出 Volvo XC40 充滿個性與實力的特色，以及在忙碌日常中如何保有自我對生活的態度與節奏。圖／業者提供

廣告片中幾段讓人印象相當深刻而驚豔、結合踢踏與街舞的現代舞蹈，是桂綸鎂在螢光幕前少見的動感表演。製作團隊特別邀請現代舞專業老師為她量身編舞，以「自我覺察」為創作核心的舞蹈，在城市各角落跳出自己的節奏和周遭人事物產生共鳴。對於片中另一位主角 XC40，桂代言人桂綸鎂說：「我一直很喜歡北歐設計，覺得北歐對於人和環境的照顧守護總是最優先，且不僅僅是冷酷前衛的工業設計，反而可以在細微處感受到以人為本的細心溫暖，和很純樸的善意。」透過桂綸鎂的肢體表演展現出 Volvo XC40 充滿個性與實力的特色，以及在忙碌日常中如何保有自我對生活的態度與節奏。



VOLVO 向來是消費者心中優雅與安全的代名詞，此次廣告拍攝找來影像敘事風格光明與暗黑併陳鋪排出荒謬感的黃信堯導演操刀、影后桂綸鎂擔綱演出，為 Volvo XC40 及汽車廣告投入一顆令人眼睛為之一亮的震撼彈 。 圖／業者提供

作為首部採用 CMA 平台車款的 XC40，自問世後旋即拿下包含「歐洲風雲車」、「日本風雲車」在內等多項國際大獎肯定，VOLVO 為其賦予時尚都會外型、人因智慧科技、智慧收納空間、強悍動力與頂級安全防護等五大特質，深受全球市場好評，2018 年導入國內市場更締造供不應求的銷售熱潮，在有限車源下於 2019 年寫下 1,373 輛銷售佳績。今年雖因疫情影響原廠產能與消費動能，仍能維持穩定的 120 輛/月的銷售水準，而全新年式 XC40 陸續抵台後，整體銷售表現將上看 180 輛/月，2020 年預計突破 1,700 輛的逆勢上揚佳績。如欲了解更多 Volvo XC40 相關資訊與規格配備，歡迎蒞臨全台 VOLVO 旗艦展示中心。

