蘋果神救援 台股收復失土

台股25日受惠美國疫苗與貿易戰傳佳音，四大指數全面收漲，尤其蘋果股價突破500美元，市值攀至2.15兆美元激勵下，盤面如沐甘霖，由台積電率領蘋概股衝鋒，帶動大盤一度越過20日爆量長黑日K棒高點，指數大漲111.12點，以12,758點作收。

美國食品藥物管理局（FDA）已批准醫療院所使用血漿療法治療新冠疫情患者，以及外傳美國總統川普有意繞過監管，趕在大選前讓疫苗問世，加上美國貿易代表署（USTR）表示，中美雙方皆認同第一階段貿易協議有實質進展，成為台股連三天反彈的利多。

台股25日雖受官股券商賣超17.29億元，但在三大法人聯袂買超54.12億元支撐下，終場上漲111.12點，雖未能收在最高點，但已成功重返12,700點整數關卡。而值得關注的是，成交值跌破2,000億元大關，僅1,996億元。

面對台股20日帶歷史最大量的長黑日K棒，凱基投顧董事長朱晏民認為，儘管股市中長線偏多格局不變，但個股本益比拉高的情況下，一旦有利空消息就容易出現大幅度波動，惟華為利空反應已告段落，待20日大量整理過後，第三季旺季仍可期待。

華為冰風暴已漸漸從盤面散去，根據法人報告指出，華為禁令雖對個股造成嚴重影響，但以整體市場角度，Oppo、Vivo、小米等其餘陸系品牌可望藉機擴大市占外，高階市場也有蘋果搶食，況且華為也早已提前備貨，預估影響今年整體台股獲利比重僅1％。

宏遠投顧副總經理陳國清指出，上半年華為大量下單，恐造成部分台廠以此樂觀預期對晶圓廠超額下訂，將造成未來超額下單的晶片無處可賣，屆時將會形成嚴重的庫存，因此需提防今年上半年業績及獲利大好的IC設計及晶圓廠，明年度業績及獲利出現不成長甚至衰退的情況。

朱晏民表示，美股的深度景氣循環股出現輪動跡象，整體架構較上周更為健康，尤其實質利率維持低檔，支撐股市上漲的條件沒有改變，目前市場焦點仍放在美國總統大選及中美貿易戰的後續談判上。

統一投顧董事長黎方國認為，台股上周大幅度拉回，但新台幣並未轉貶，加上盤面均線仍呈多頭排列，配合國內電子旺季下，逢低均是買點，包括遠距、蘋概、紡織、航運、自行車等相關族群皆可留意。