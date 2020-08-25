MINI SHOP 生活精品線上購物網站全新改版

原廠生活精品全面推出9折MINI品牌生日優惠與新會員滿額禮

承襲MINI獨樹一幟的設計語彙，MINI Lifestyle Collection生活精品在衣飾穿搭、外出遠遊、親子互動等日常生活中，注入了MINI獨有的風格美學和品味，讓擁有MINI生活精品陪伴的每一刻都獨具魅力！為了與更多MINI愛好者分享MINI精彩日常，2013年起MINI台灣總代理汎德正式推出MINI Shop生活精品線上購物網站，提供MINI愛好者便捷的購物選擇，今年MINI Shop生活精品線上購物網站更全面改版，以嶄新面貌慶祝8月MINI生日月！即日起至2020年8月31日止，MINI Shop全品項推出9折優惠回饋喜愛MINI的粉絲，新會員消費滿$1,000再享1:36 MINI Cooper S迴力車乙台，無法抗拒的經典魅力獻給熱愛MINI的每一個你！



MINI Lifestyle Collection-MINI兒童系列。圖／汎德MINI提供

延伸自MINI無限駕馭樂趣的生活精品，以大片島嶼藍、珊瑚紅等繽紛色塊，創造出極高識別度的外觀，更有經典黑白配色供日常風格搭配，包含服飾、包款、行李箱、鑰匙圈等，點綴生活的每一刻！不可錯過的60週年限定紀念版精品更是融合英國賽車代表色British Racing Green，推出線條手提袋、後背包、汽車製冰盒、冷水壺等，今年夏天就與MINI生活精品一起涼爽地度過吧！



MINI Lifestyle Collection-MINI經典系列。圖／汎德MINI提供

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MINI Lifestyle Collection-MINI旅行系列。圖／汎德MINI提供

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