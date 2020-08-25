MINI SHOP 生活精品線上購物網站全新改版

MINI Lifestyle Collection-MINI 60週年系列。圖／汎德MINI提供
MINI Lifestyle Collection-MINI 60週年系列。圖／汎德MINI提供

原廠生活精品全面推出9折MINI品牌生日優惠與新會員滿額禮

承襲MINI獨樹一幟的設計語彙，MINI Lifestyle Collection生活精品在衣飾穿搭、外出遠遊、親子互動等日常生活中，注入了MINI獨有的風格美學和品味，讓擁有MINI生活精品陪伴的每一刻都獨具魅力！為了與更多MINI愛好者分享MINI精彩日常，2013年起MINI台灣總代理汎德正式推出MINI Shop生活精品線上購物網站，提供MINI愛好者便捷的購物選擇，今年MINI Shop生活精品線上購物網站更全面改版，以嶄新面貌慶祝8月MINI生日月！即日起至2020年8月31日止，MINI Shop全品項推出9折優惠回饋喜愛MINI的粉絲，新會員消費滿$1,000再享1:36 MINI Cooper S迴力車乙台，無法抗拒的經典魅力獻給熱愛MINI的每一個你！

MINI Lifestyle Collection-MINI兒童系列。圖／汎德MINI提供
MINI Lifestyle Collection-MINI兒童系列。圖／汎德MINI提供

延伸自MINI無限駕馭樂趣的生活精品，以大片島嶼藍、珊瑚紅等繽紛色塊，創造出極高識別度的外觀，更有經典黑白配色供日常風格搭配，包含服飾、包款、行李箱、鑰匙圈等，點綴生活的每一刻！不可錯過的60週年限定紀念版精品更是融合英國賽車代表色British Racing Green，推出線條手提袋、後背包、汽車製冰盒、冷水壺等，今年夏天就與MINI生活精品一起涼爽地度過吧！

MINI Lifestyle Collection-MINI經典系列。圖／汎德MINI提供
MINI Lifestyle Collection-MINI經典系列。圖／汎德MINI提供

MINI全新改版網站：https://www.mini-shop.com.tw/
MINI Taiwan官方網站：https://www.mini.com.tw/zh_TW/home.html
MINI Taiwan Facebook：www.facebook.com/TW.MINI

MINI Lifestyle Collection-MINI旅行系列。圖／汎德MINI提供
MINI Lifestyle Collection-MINI旅行系列。圖／汎德MINI提供

MINI全台展示中心】

　 展示中心 地址 電話
MINI台北汎德展示中心 台北市中山區松江路375號 02 2508 1100
MINI桃園大桐展示中心 桃園市桃園區文中路736號 03 360 5522
MINI台中汎德展示中心 台中市南屯區五權西路二段27號 04 2475 1668
MINI高雄汎德展示中心 高雄市前鎮區中華五路1368號 07 536 6599 
MINI品牌概念館 台南新光三越百貨新天地1樓 06 303 0252
MINI Lifestyle Collection-JCW賽車系列。圖／汎德MINI提供
MINI Lifestyle Collection-JCW賽車系列。圖／汎德MINI提供
文 李翊榛
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