「數位啟航 科技飛翔」宜蘭科學園區人才培訓計畫

大師論壇與「2020科技生活資訊安全競賽」熱烈展開

為強化宜蘭科學園區從業人員專業技術知識及技能，竹科園區管理局辦理人才培訓計畫開辦資通訊、生技、綠能與精密機械等四大專業技術課程及企業包班量身訂做服務，期望透過人才進階職能訓練推動科技人才扎根，協助產業轉型與升級，發展在地經濟。

該計畫自108年開辦，共辦理25場次總授課時數為156小時，培訓518人次，今（109）年預計辦理30場次專業技術課程及7場次大師論壇，每堂費用均由，竹科園區管理局全額補助；截至7月底為止，已開辦17場次訓練課程，總授課時數為90小時，並有中央研究院李壬癸院士、台灣聯合大學系統林聖芬副校長、中央研究院兼任研究員黃寬重博士等專業級大師應邀蒞臨專業講授，已培育630人次以上。後續尚有3場次大師論壇即將開辦，各場次資訊概述如下：

109年8月26日邀請臺灣大學社會學系陳東升教授講授「人工智慧與機器人的應用對工作和生活的影響」，有別於其他講者所分享的人工智慧，陳教授將從社會學的角度切入，闡述科技發展在臺灣的演變。 109年9月15日邀請中央研究院廖運範院士講授「台灣的B型肝炎：過去、現在、未來」，以回顧台灣1970年代起的研究、預防到1990年代迄今的治療現況兼論未來可能的發展。 109年10月29日邀請弘光科技大學無人機籌備組黎東碩組長講授「民航局遙控無人機學、術科測驗考訓精華暨無人機操作體驗」，介紹民航局無人機測驗考訓精華內容，現場將採訓練用機型進行操作體驗。

此外，計畫亦重視國內資安人才與促進資訊安全技術交流，特別規劃以資安為主題舉辦「2020科技生活資訊安全競賽」，並聚焦在「網路與資訊安全防護」，第1名參賽者將獲得新台幣10萬元奬金、第2名8萬元、第3名5萬元，同時優選2名各2萬元及佳作5名各6千元作為獎勵。凡國內各事業單位從業人員、大專校院在校生以及高中職在校生皆可參賽，參賽者可就生活中所面臨的各面向資安問題做為創作發想，以影片、動畫等形式製作2-5分鐘的「故事微電影」，闡述「攻擊手法」並提出「因應防護措施」，競賽報名日期至109至9月25日止下午6時止，評審委員將依作品「主題符合性」、「劇情架構、佈局與創意性」、「拍攝技巧與運鏡操作」及「作品原創性」等4項指標進行評審，10月14日將公布得獎名單，並於10月29日於宜蘭科學園區內舉行頒獎典禮。

「2020科技生活資訊安全競賽」官方網頁https://reurl.cc/kdWDor，「宜蘭科學園區人才培訓計畫」課程已公告於官方網頁https://reurl.cc/GrVy6W，相關活動諮詢專線請洽03-5623116分機3215廖小姐，歡迎踴躍報名參加。