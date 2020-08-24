中華大健康服務促進協會成立 嘉賓雲集齊聚慶賀

一個全方位健康服務的公益團體於109年8月23日誕生，中華大健康服務促進協會於23日下午四點，在台北市格萊天漾大飯店14樓萬大廳舉行成立大會，會場嘉賓雲集，齊聚大會堂慶賀這個「不一樣」的大健康服務公益團體的成立，協會邀請了百位貴賓前來共襄盛舉，其中包括前台中市長胡志強、工商時報董事長陳國瑋、中國時報社長王綽中、前教育部長楊朝祥（現任佛光大學校長）、台北市教育局局長曾燦金、立法委員費鴻泰、台北市議員秦慧珠、台北市議員王鴻薇等貴賓。大會安排了，國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處處長蔡明哲博士，以「森林療育與健康」為主題，作深入且輕鬆的自然療育專題演講，讓與會貴賓體會到「天然吔尚好」的奧妙！

蔡明哲博士專題演講「森林療育與健康」。圖/中華大健康服務促進協會提供

為了彰顯健康的重要，成立大會特別邀請前交通部長陳世圮、前農委會主委林享能等十人組成的「玩風樂團」，在成立大會上演奏前薩克斯風組曲；他們「不服老」的精神，吹起薩克斯風樂音，宛如「青春組曲」，把會場帶到最高潮，會場來賓熱烈的掌聲，就是健康的最佳見證人。

「玩風樂團」於成立大會上演奏前薩克斯風組曲。主持人吳錦珠(前)台風穩健、妙語如珠。圖/中華大健康服務促進協會提供

緊接著，充滿活力、熱情洋溢的佛光山大學傳播系流行音樂組「音樂無限工作室」學生演唱流行歌曲表演；「音樂無限工作室」一年內就發行了三張迷你專輯 (EP)，這次在系主任徐明珠和宋銘教授的推薦下，負責邀集不同年級的傳播系同學一起表演，包括陳泓諺、吳子欣、以及李東穎同學組成，這次特別準備不同世代的6首歌曲，其中一首為創作歌曲，在此和現場所有嘉賓分享生命中有音樂的每一天。學生洋溢著青春熱情與退休人員「老當益壯」之表演，完全融入場景，真正達到忘年之境界。

佛光山大學傳播系流行音樂組「音樂無限工作室」學生演唱流行歌曲表演。圖/中華大健康服務促進協會提供

中華大健康服務促進協會榮譽理事長楊文賢透過視訊在成立大會上表示，21世紀是人類追求健康的世紀，也是人人享有保健的新時代，在這個科技化時代，我們由發展經濟到關心自己的健康，人們最需要的就是健康；健康是人生最寶貴的財富！沒有健康的身心一切都是虛幻泡影。甫當選協會理事長的呂庭華指出，「中華大健康服務促進協會」之成立是根據時代發展、社會需求與疾病譜（Disease spectrum）的改變，追求人類健康所提出的一種「大健康」全方位的理念。

呂庭華當選理事長，未來將加強產學合作，結合各方力量，達到「大健康」全方位理念。圖/中華大健康服務促進協會提供

他說，無論是食衣住行以及人類的生老病死，關注各類影響健康的危險因素和健康傳播、提倡自我健康管理，都是今後我們協會關注與服務的重點，一些涉及各類與健康相關的信息、產品和服務，以及涉及到各類組織為了滿足社會的健康需求所採取的行動，也是我們要展開的集體行動。呂庭華表示，有鑑於國人平均餘命延長，而少子化情況日益嚴重，樂齡族群在奉獻了人生大半輩子青春歲月後，如何在人生下半場的食衣住行育樂獲得生活關懷，如何在醫、養、護方面得到妥適的照顧，已成為政府和全民關切的重大議題。

「中華大健康服務促進協會」即日起將提供健康相關之服務，並促進其發展與提昇；涵蓋健康相關訊息、產業、服務等層面，並結合醫養護、產官學各界資源與專業，提供滿足全民身心健康、性靈安適之健康生活；配合政府施政計畫，推動建構世代共享共融之全民大健康生活理念與社會願景為宗旨。



協會秘書長林如森頒發感謝旗幟給表演樂團。圖/中華大健康服務促進協會提供

協會秘書長林如森表示，大健康就是緊緊圍繞著人們期望的核心，讓人們「生得優、活得長、少得病、提高生命質量、走得安寧」。因此，協會的成立，就是要建立大健康理念體系，首先是需要建立起健康的價值觀，健康不只是個人最寶貴的財富，也是社會資產，維護健康更是一種社會責任；此外，從健康的經濟觀點看，把健康投資作為個人支出的重要組成部分，把健康投資作為提供公共產品、擴大內需、拉動經濟發展的最直接增長點，健康不但體現了一種人文精神，更體現了文明進步的程度。



大會現場恭賀嘉賓雲集。圖/中華大健康服務促進協會提供

中華大健康服務促進協會是由一群從事健康產業的業界人士、學者、專家、媒體人及關懷大健康議題人士所籌組的公益社團，未來協會也將加強產學合作，例如，與台大實驗林合作森林療育體驗、台大生農學院之園藝療育及食農教育、佛光大學樂活產業學院及元培醫事科大之有關健康產學合作。期盼結合各方力量及服務熱誠，共同配合及協助政府，一起推動全民大健康方方面面的生活服務。服務項目包括：樂齡公益、樂活學習；講座論壇、國際交流；證照培訓、照服派遣、健康會展、自然療癒；生技醫美、產業對接。協會網址：https://www.facebook.com/cbsa.life/