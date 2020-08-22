水保局舉辦「享趣玩水保」 宣導土石流防災意識

為了讓民眾了解到山坡地水土保持的重要性及正確的防災、減災、避災等觀念，行政院農業委員會水土保持局臺中分局8月22日特別於「苗栗飛牛牧場」舉辦「享趣玩水保-水土精靈的奇幻旅程」活動，吸引近五百多位大朋友、小朋友熱烈參與，獲得極大好評。水保局臺中分局黃振全分局長表示，水保局今年特別邀請飛牛牧場、麗寶樂園渡假區與國立科學工藝博物館等跨域合作，共同為水土保持及土石流防災教育盡心力。

「享趣玩水保-水土精靈的奇幻旅程」活動一開始由水、土精靈帶動唱啟動，緊接著繪本行動劇演出，現場有多項享趣玩水保教具闖關活動、飛牛牧場探險並幫牛媽媽擠牛奶及摸彩抽好禮等體驗，活動內容豐富精彩，讓民眾與孩童能透過寓教於樂的方式學水保、玩水保，多元化散播水保觀念。

水保局臺中分局8月22日於「苗栗飛牛牧場」舉辦「享趣玩水保-水土精靈的奇幻旅程」活動，吸引近五百多位大朋友、小朋友熱烈參與。圖／水保局提供

黃振全分局長說明，今年活動特地邀請財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會、財團法人台灣世界展望會帶領學童們共同參與體驗，期能將水土保持教育觀念從小扎根。活動現場除有水保人氣吉祥物水精靈與土精靈帶動唱活絡氣氛外，還有由水土保持局臺中分局水保志工演出「水精靈，去哪兒?!」繪本行動劇，週邊更設置全民大救援、九宮格拼拼樂、雨水下多少、水保疊疊樂、防災背包認識、解密遊戲等豐富的闖關活動，各項闖關體驗完成後還可兌換摸彩券，有機會抽到住宿券與門票多項好禮。除此之外，現場也結合捐款發票做公益的活動，只要捐發票就可以免費體驗行動式展具-VR虛擬實境遊戲。 透過一連串豐富的水保教育宣導活動與趣味方式玩水保，讓人人都可以成為水保尖兵，一起守護臺灣的環境，愛護我們的家園。