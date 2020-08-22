NB受疫良多 接單滿至年底

筆電產業第二季起受惠居家辦公、遠距教學需求急增，銷售、出貨強勁彈升，市場需求延續至第三季、台筆電品牌廠如宏碁、華碩及微星多樂觀預估筆電需求滿單至年底。趕不上產供的部分零組件下半年持續吃緊，為確保出貨無虞，品牌廠採取包廠、補貼生產線招工等方式，力求產能照進度走。

今年以來隨著疫情的變化起伏，筆電產業猶如洗了場三溫暖。首季受停工停產的衝擊，第二季因急單湧進、銷售供不應求，不論是品牌廠或代工廠均喜迎訂單，第三季初不確定性仍高的現象，現已被高能見度的訂單需求淹沒，簡言之，自第一季走出疫災後，今年可說是受「疫」良多。

各市場研調機構的統計數據多指出，第二季全球PC出貨量在居家辦公、遠距教學等宅經濟及宅娛樂等需求帶動下，有一成左右的年成長幅度。其中，筆電產品出貨更有逾兩成以上的年增幅。

對此，宏碁董事長陳俊聖及華碩共同執行長胡書賓均指出，現有8吋晶圓產能不及應付市場突然暴增的需求，從電源管理IC元件、面板驅動元件到部分邏輯元件，陸續從吃緊、漲價或甚缺貨，為下半年原看好的營運動能埋下隱憂。

胡書賓預期8吋晶圓的產能供應要明顯改善，至少得花兩到三季度的時間調整，也就是到2021年上半年才可紓解，因此除提前備料外，也持續與供應鏈夥伴密切討論因應方案。

供應鏈業者表示，最有壓力的部分是目前驅動元件缺料漲價，使得面板業者隨LCD成本上揚，而調漲面板價格。雖筆電多採用IPS面板，但現階段持續大缺的TN面板，僅有友達、群創及京東方等三廠供應，下半年為應付需求持續爆發的Chromebook機款，恐出現產能排擠效應。

為確保供貨，全球主要品牌廠除透過提前簽訂MOU、承諾明年度的下單量，來取得下半年的供貨基本水平，亦傳出陸系品牌廠聯想（Lenovo）包下京東方第三季的LCD產能、第四季則有美系品牌惠普全包的方式，穩定其下半年供應量。

整體市場連續走衰、不振的PC市場，難得遇到此回「疫」外商機，各品牌廠抓緊機會、能賣多少是多少，誰也說不準這變化快速的市場，何時這波熱銷浪潮就會突然消退。

廣達、仁寶、緯創 H2出貨樂觀

NB代工廠受惠第二季市場湧現的急性需求拉抬，第三季也因品牌廠的通路回補庫存，下單仍舊積極，使台系主要代工大廠包括廣達、仁寶、英業達及緯創等業者，對下半年的筆電出貨抱持樂觀看法。

廣達第二季以1,450萬台的筆電出貨量衝上歷年單季次高，仁寶單季也有1,250萬台的高水位表現。至於英業達及緯創，也雙雙在第二季有突破500萬台以上的出貨成績，各廠預期第三季將維持年增長走勢，力拚旺季表現。

廣達第三季除來自Chromebook機款的需求持續強勁增溫，品牌客戶在中高端的消費筆電機款新品，逐步進入拉貨旺季，尤其主要美系客戶蘋果新一代的MacBook新品，將進入上市前的備貨期，皆有助其第三季筆電延續第二季的強勁出貨動能，甚至再向上揚升、有機會上看1,500萬台，創下其歷年單季新高紀錄。

仁寶看好下半年來自教育型的筆電需求強勁，儘管目前部分零組件的缺口達15～20％左右，但下半年比上半年，仍有增長的出貨表現。

英業達及緯創的筆電出貨，分別在第二季衝上570萬台及500萬台，7月出貨雖小幅回檔，也仍有往年旺季的高水位。預期在第二季拉高基期下，第三季將呈現季減走勢，然受惠美系及台廠品牌客戶持續拉貨力道強勁，只要零組件缺料情況未再惡化，樂觀預估下半年出貨將維持旺季的高水準、較2019年同期有正成長的表現。