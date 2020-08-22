新北市政府城鄉發展局舉辦體驗攝影展

農曆七月鬼門開，新北市城鄉發展局推出「這什麼鬼地方」體驗攝影展，鬼月限定網路活動從8月19日至10月6日，為期49天！共計兩波的線上活動，獎項都常吸睛，有街上潮男潮女必備的AirPods pro和預計將於明年上市的PlayStation 5，歡迎市民透過網路搜尋「這什麼鬼地方」熱情參與。

第一波宣傳活動「試膽大會序幕第一章•鬼抓人」，民眾只需到「我愛陳香菊」臉書粉絲團按讚，並分享邀請兩位好友一同參加，就有機會獲得Airpods pro。(活動網址：https://reurl.cc/R14GZ6)

第二波鬼月主打活動「這什麼鬼地方」，讓民眾透過手機拍攝照片，並套用新北市城鄉局網站上的鬼地方限定濾鏡，上傳後即可再參加抽獎，此活動將抽出PlayStation 5預購兌換券和Airpods pro各1名，希望藉此培養民眾的居住安全的思維，更能進一步參與都更議題，歡迎大家一同參與！

(活動網址：https://ghostplace.tw/?openExternalBrowser=1)

城鄉局局長表示，臺灣地震發生頻繁，新北市危老建築數量居全台之冠，去年成立的「新北市都市更新推動辦公室」任務編組，採取積極深入社區、主動辦理說明會，針對有都更需求的社區，亦將進一步了解推動問題所在，提供最有效的諮詢與輔導。未來，將於110年上半年成立「新北市住宅及都市更新中心」，是全台第一處地方層級的社宅及都更專責機構，專責社會住宅的營運，以及辦理都市更新業務，期望透過企業化經營模式、引入民間專才，提升社會住宅管理營運品質，同時加速公辦及民辦都市更新推動，以實現「安居樂業」的市政願景。期待透過線上攝影展的活動，讓民眾體會到居住安全之於都市議題的重要。