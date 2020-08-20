台灣醫美龍頭愛爾麗「捐贈破千萬」 趙傳共襄盛舉齊獻愛心　

9月5日於台南文化中心演藝廳登台開唱，由愛爾麗集團舉辦的「感謝有你防疫公益演唱會」星光熠熠，門票正在拓元售票系統熱賣中。長期致力公益的愛爾麗集團，邀請眾星開唱，門票收入全數捐助台南警消醫護單位，本次演唱會捐贈已破千萬，於公益演唱會當天再將售票總額全數加碼捐出。



活動主持謝祖武、唐從聖，特別嘉賓由綜藝天王吳宗憲擔任，主唱暖心歌手黃品源，出場卡司包括紀曉君、符瓊音、包偉銘、劉依純。還有近年紅遍大陸的歌手趙傳也一起加入陣容，要貢獻一己之力，為警消醫護人員加油打氣！



台南是愛爾麗醫療集團的大本營，常董事長就是府城子弟，20年前在家鄉白手起家，對台南有著濃厚情感。今年全球受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）衝擊，常董事長決定自掏腰包，重金聘請重量級巨星在台南文化中心開唱，盼讓因疫情鬱卒已久的府城鄉親，再次點燃熱情與活力，也藉此感謝醫護警消人員，辛苦防疫來守護台灣，致上最高敬意！

愛爾麗集團全台灣有56家分院，在對岸9個城市也有醫療院所，常董事長熱心公益，近期捐給台南市消防局防疫專勤隊與市警局緊急救難的專款專戶、台南市仁愛之家孤兒院共計新台幣百餘萬善款，並捐贈復康巴士給內政部，及新北市消防局、澎湖消防局各1輛救護車，市價總計約790萬，希望幫助到更多需要幫助的人們。

愛爾麗集團長期致力於公益，在疫情期間，各企業大部分都處於紓困的狀態下，常董事長還能破千萬的捐贈，慷慨解囊毫不手軟的大愛，讓人暖心的善舉，歡迎大家共襄盛舉！

