屏東加工出口區舉辦「機巧法」實務訓練課程 協助園區廠商提升效率

經濟部加工出口區管理處屏東分處為協助區內廠商使用無動力裝置及簡易自動化，進行人性化的改善與效率提升，特與國立屏東科技大學於19日辦理「機巧法應用實務訓練課程」，希望培養區內事業員工發揮創意、巧妙運用單純的機關進行工作改善，打造更有競爭力的企業與工作現場。

在工業4.0時代，自動化變得益發重要。然而，「自動化」這個術語的涵蓋面甚廣，並不僅僅是複雜的高科技機器設備而已。機巧法(Karakuri)是一種活用簡單工藝原理進行改善的方法，注重於輕鬆執行在純機械基礎上操作的自動化解決方案。這種方法的收效明顯，因為它可以即時巧妙地使用被釋放的動能和始終如一地避免浪費。

課程特邀請財團法人中衛發展中心顧問陳坤賞授課，內容包含機巧技法的源起及概要、機巧技法發想道具及機巧改善等主題。現場除了有機巧結構實物或模型展出說明和即席解說，更可以透過獨特且精闢的引導，讓學員理解機巧法的應用及優點，加上雙向溝通及交流討論，讓大家汲取機巧法的經驗精髓。

屏東分處分處長沈龍志指出，中衛發展中心長年致力於將低耗能、低成本的機巧法引進並輔導國內企業，讓現場人員透過親自動手做，將巧思融入改善議題中，解決身邊的作業困擾。屏東分處特別舉辦本次課程活動，希冀園區廠商藉由簡易的機械構造，進行現場改善，以減少浪費，進而提升生產效率，更在實踐過程中培養出團隊合作的氛圍。