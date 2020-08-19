憂景氣寒冬 許勝雄提振興四建言

三三會長許勝雄19日直言，第四季景氣恐不樂觀，對產業而言會是寒冬時段，政府有必要預作準備，延續紓困措施、甚至思考準備紓困4.0。許勝雄當面向總統蔡英文提出疫後經濟振興四建言。總統蔡英文回應指出，政府推動經濟政策上有方向，節奏也很明確，「我有信心可以有效帶動國內景氣回升」。

蔡英文19日出席三三會8月份例會，許勝雄指出，台灣雖然第二、三季都正成長，但全球幾乎是全面衰退，而疫情要有效控制需要有疫苗，從疫苗到疫情有效控制可能是明年中以後，政府有必要預作準備、甚至是思考推動紓困4.0，否則還是會面對同樣的難題。

許勝雄也當面向蔡英文提出四個期許，一是政府打造友善企業發展環境；二是積極落實雙語國家環境與進程；三是積極參與區域經濟整合，以落實立足台灣、全球布局的架構；四是建構全球最具效率的供應鏈，最富含金量的價值鏈。

對許勝雄的憂心與期許，蔡英文致詞時回應指出，為讓台灣在疫後全球競爭中脫穎而出，政府推動經濟政策不但有方向，節奏也很明確，但絕對需要企業界和政府攜手努力，集思廣益，一起拚創新、拚轉型，打造更繁榮、更安全的未來。

面對疫情，她說，政府還將加碼推動「紓困3.0」2,100億元特別預算、6兆元的擴大投資，透過消費、民間投資、公共投資等三引擎同步點火，「有信心可以有效帶動國內景氣回升。」

國際經貿方面，蔡英文表示，政府將做好準備並加速推動台美BTA或FTA，讓台美產業互補性可以發揮，也會持續爭取和各國簽訂雙邊、多邊經貿協定、加入CPTPP，更深化參與WTO、APEC，協助企業排除貿易障礙，拓展更大海外市場。

提到基本工資調整，蔡英文說，考量疫情後整體情勢，在勞資雙方能互相體諒支持原則下，微幅調漲基本工資，希望大家一起攜手度過眼前挑戰，並向企業界的朋友致謝。