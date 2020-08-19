康友-KY提不出第二季財報 勤業眾信主動終止委任

康友-KY（6452）曝發疑似負責人掏空公司、管理階層落跑，公司面臨下市危機，這也是台灣資本市場頭一遭，負責該公司的簽證會計師勤業眾信聯合會計師事務所19日發出聲明表示，由於康友公司無法提供109年第二季財務報告所需之資料，勤業眾信於109年8月6日主動終止委任。

勤業眾信說明，依據證券交易法及財務報告編製準則規定，財務報告之編製係公司管理階層之責任，且財務報告須由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章後，提請公司審計委員會及董事會同意／決議；董事長、經理人及會計主管亦須出具財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明。

據此，委任會計師依據審計準則公報及會計師查核簽證財務報表規則，執行適當之查核／核閱程序，取得足夠及適切之查核／核閱證據後，出具適當之查核意見／核閱結論。由於康友公司無法提供109年第二季財務報告所需之資料，勤業眾信即主動解除委任關係。

面對檢調及主管機關相關之調查與詢問，勤業眾信將會傾力協助提供查核／核閱過程所取得之證據，以供檢調釐清案情並捍衛本所及簽證會計師之清白，深信檢調機關於偵查時，必能秉持勿枉勿縱精神，詳盡調查相關證據以釐清真相。