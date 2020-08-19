三菱電機攜手攝陽企業展出優質工廠自動化產品 為e-F@ctory發展注入新元素

亞洲工業4.0暨智慧製造系列展19日在南港展覽館一、二館隆重登場，身為FA綜合電機製造商的台灣三菱電機攜手關係企業攝陽公司共同展出系列優質工廠自動化產品，為e-F@ctory發展注入新元素。

副總統賴清德受邀出席展會開幕典禮致詞指出，這項展覽是全球第一檔且最大規模的實體製造展，也是全球工業4.0的重要平台，期盼業界在全球產業鏈重組的時候，能夠回到臺灣，加碼投資，讓臺灣持續繁榮與進步。

副總統強調，走向新時代工業4.0，我們一定要處在正確的戰略位置。臺灣居於非常關鍵的戰略位置，不論是大型或小型企業，勢必要在工業4.0的時代借力使力。副總統期許業界與政府合作，共同努力，將臺灣打造為智慧國家，不僅有個人的智慧化服務、還有智慧家庭、智慧城市、智慧政府。

台灣三菱電機董事長兼總經理花岡尚夫代表參展外商致詞，花岡尚夫指出，受到新冠肺炎疫情與中美貿易摩擦的影響，讓全球化的製造業發生變化，以往供應鏈較集中的狀況，今後將會加速區域供應鏈的發展，特別是轉移到東南亞或是其他新興國家，以及台灣企業的鮭魚返鄉，這些都需要高度智慧化工廠，對台灣產業將會是一個很大的機會。

三菱電機董事長兼總經理花岡尚夫代表參展外商致詞。圖／三菱電機提供

台灣三菱電機是知名的FA綜合電機製造商，藉由三菱獨特的AI技術「Maisart」及運用「自動化、可視化」提倡最適當化的e-F@ctory工廠概念。為了實現這個概念，三菱電機在台與110家e-F@ctory Alliance partner的產官學成員一起攜手，對應各式各樣的產業變化為台灣製造業的效率化、最佳化、最大化做出貢獻。

本次展出分為【預防維護】、【產能提升】、【CC-Link IE TSN】、【e-F@ctory Alliance】、【合作夥伴】、【FA產品應用】六大主題，其中包含與e-F@ctory Alliance企業夥伴共同開發及合作夥伴聯合展出的斜面自動鎖螺絲應用、人機協作先進智慧解決方案、TCP自動校正應用、WD無線數據採集、MOXA工控資安解決方案、先進世代的圖控系統GENESIS64等多項產品。

三菱電機成立的e-F@ctory Alliance 企業夥伴聯盟在現場展出多項成果。圖／黃台中

在新興技術與新產品部分，展出搭載三菱電機獨家研發的AI技術「Maisart」機能，3D視覺辨識參數AI自動調整、AI即時資料分析的應用成果，在FA單品上也展出PLC iQ-R及iQ-F、變頻器A800系列、人機界面GOT2000系列、伺服J5系列等新產品。

機械手臂在工廠自動化扮演重要的角色，特別是新世代CR800控制器的FR系列，汎用D型控制器的控制週期是上一代的1/2倍，IQ Platform R型控制器的通信週期更僅為上一代的1/4倍，實現更高速、高精度的動作控制。

新世代CR系列，透過優化機械手臂的實用性兼具連續動作性能，搭載新型馬達設計出更流線型的機種。構造的精簡化使維護更加方便，不經由皮帶傳動同軸直接驅動。此外不需要備份用電池、標準配備耐環境規格IP65，可達到總成本降低的目標。同時可選配MELFA Smart Plus加入「Maisart」的AI機能，使e-F@ctory概念下的產品，更具備完整支援智慧製造及智慧工廠的要求，協助客戶對應設備、生產線、工廠整體，由單機到整廠之最佳化的完美解決方案。

完整產品訊息可上網查詢。https://www.mitsubishielectric.com/