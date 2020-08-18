只為每個無可取代的精彩時刻 吉拉雪莉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌台灣首發全新上市

歷經多年研發口感與包裝，結合蘇格蘭吉拉島嶼獨特風格珍釀，今年在全球疫情肆虐下，吉拉單一麥芽威士忌依舊不畏風雨，基於對台灣愛酒人士的重視，搭配優雅紫色勾勒金邊及呈現時間淬鍊的木紋包裝設計，台灣全球首發，日前發表推出「吉拉雪莉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」，以雪莉桶柔順的香甜口感為主調性來完美符合台灣大眾市場的DNA。混融來自西班牙赫雷斯(Jerez)地區精選頂級Oloroso雪莉桶的甜美調性，將非同凡響的卓然風味，獻給生命中每個無法取代的精彩時刻。

懷特馬凱（Whyte & Mackay）首席釀酒師Richard Paterson表示，吉拉，不只是一個名字，而是一份遠道而來的贈禮。全新推出的「吉拉雪莉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」，融入蘇格蘭與西班牙兩種文化背景下，追求極致不凡的製酒精神及風味，重返吉拉1963年以28呎高聳蒸餾器及無泥煤麥芽所創造的豐富水果調性。結合Jura獨特製酒工藝，與來自西班牙赫雷斯裝填過雪莉酒的Oloroso雪莉桶，不只蘊藏甜美調性與豐富果香活力，亦勾勒出威士忌充滿生命力與熱情的性格，每一口，都能品嘗到來自吉拉島的珍貴問候，以及西班牙風情萬種的熱情奔放。

「吉拉雪莉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」，特別以台灣喜愛的雪莉馥郁甜美的平衡口感，承載遠道而來的無盡心意，不只陪伴對現實過敏的品酩者穿越日常中難以抵禦的時刻，也為每個值得舉杯同歡的美好時光獻上真摯祝福。圖／業者提供

Richard Paterson說明，吉拉雪莉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌經高達28呎蒸餾器完成蒸餾工序，起初於美國波本橡木桶中熟成，而後轉往來自雪莉酒原鄉西班牙赫雷斯(Jerez)地區頂級Oloroso雪莉桶中窖藏。風味上由太妃糖勾勒出濃厚溫暖的熱帶水果氣息，融匯著浸泡過雪莉酒的葡萄乾、無花果、太妃糖、芒果、烤香蕉及苦橙皮滋味，造就不斷接續而來以桂皮、香檸檬、咖啡和甘草凝鍊而成的層次變化，並透過果香與太妃糖交纏下的濃郁甜美，巧妙呈現出專屬於Jura的完美平衡風格。

台灣獨家總代理尚格酒業董事長奚大寧指出，來自蘇格蘭，Jura不只是一個地名、蒸餾廠、品牌，更代表一份不辭千里遠道而來的祝福；吉拉Jura為蓋爾語中「紅鹿」之意，其無污染的野生山林環境造就紅鹿成群、鹿比人多的境況，因此吉拉又被譽為蘇格蘭活的生物教室。吉拉酒廠創立於1810年，中間幾經易主，甚至一度關廠，後於1963年重啟營運，並利用流經岩石、穿越洞穴，作為釀造的純淨水源，有種風味，歷經顛簸與泥濘都無法停止追尋，只因吉拉在遼闊荒野的環伺下，伴隨大西洋終年不斷的海風、崎嶇不平的海岸線，以及流經岩石、穿越洞穴的純淨水源，造就每瓶吉拉威士忌拒絕平庸的初衷，與超越自我的登峰造極。這款以吉拉原生細緻酒體，結合廠內高達28英呎的蒸餾器，特別以台灣喜愛的雪莉口感，釀造出的「吉拉雪莉12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」，完美詮釋出令全球威士忌迷傾心的細緻純淨酒體風味。

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