華南銀行土城分行喬遷變身智慧旗艦分行

華南銀行土城分行為提供客戶更舒適的洽公環境，並提供全方位優質金融服務，今（17）日喬遷至新北市土城區中央路一段268號，全新規劃的土城分行是華南銀行智慧旗艦分行，由董事長張雲鵬率領經營團隊舉行剪綵揭牌儀式。

著眼於數位金融時代的來臨，全新規劃的土城分行是華南銀行第九家智慧旗艦分行，不僅配置智慧迎賓系統，運用最新數位金融科技串接線上及線下客戶體驗，以提升客戶服務品質；在裝潢設計上亦別有用心，進入營業廳即可看到華南銀行企業形象主視覺，傳達華南銀行值得信賴的氛圍，明亮的營業廳打造出多個獨立舒適的業務洽談空間，及專屬VIP室，讓來行理財或申辦授信業務的貴賓，皆能享有一對一優質專業的服務。整體設計在不失溫度下，提供便利數位服務及舒適環境。

搬遷後的華南銀行土城分行，周邊新建大樓林立，不但能為在地企業提供專業及客製化的服務，同時也將服務觸角延伸至周邊園區、購物商場及通勤民眾和住戶，讓不同族群的客戶都能享有專業、迅速、便利的金融服務。

除了土城分行在嶄新的營運據點繼續提供專業有溫度的金融服務外，更值得一提的是，華南銀行響應政府政策並落實推動企業紓困貸款業務，於金管會第一階段的評比中獲得「自辦紓困核准金額組」、「自辦紓困核准金額占授信總餘額之比率組」及「公辦紓困核准舊貸展延效率組」等獎項的第一名，華南銀行不只守護客戶的有形資產，也陪伴無數客戶經歷過大大小小的挑戰。未來，華南銀行仍將秉持信賴、熱誠、創新的經營理念，戮力以赴，伴隨廣大客戶共同成長、茁壯。