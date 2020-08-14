monday.com攜手叡揚合力翻轉遠距工作生態

致力於高彈性的工作作業管理系統的monday.com與台灣e化企業管理專家叡揚資訊宣布了雙方正式合作案，該合作更將是monday.com在台灣的第一個合作案。此跨國合作將致力於提供企業戶遠距工作所需的資源。截至目前為止，monday.com已在台灣擁有超過1,300家企業客戶，monday.com亦希望透過此合作為台灣的企業用戶帶來更強大的競爭力和資源，以達成企業目標。不僅如此，此合作協議也將叡揚資訊的Vital雲端服務擴大提供給企業客戶使用。

monday.com是一套Work Operating System (工作作業系統), 簡稱Work OS。該系統讓用戶利用彈性的設定組建出專屬的應用方法工作版來執行任務、進度查詢、管理專案、監控整體運作並提供管理者整體宏觀視野，使管理者在作業過程的每一個階段之控管更為輕鬆。

逺距工作成常態 Work OS助更效率自動化

Work OS的誕生創造了無限的可能。任何企業或組織都可將工作流程拆解重建以滿足自身需求，設計更有效率的任務自動化，省下時間與資源投注於重要的創意執行。

當遠距工作成為企業必須面對的新常態，monday.com協助並提供企業管理所需的資源及工具。每個團隊及小組的生產力皆能控管同時兼具可高度客製化的特性，允許每個用戶針對需求進行調整來創造更高的效率。在COVID-19疫情全球肆虐的企業環境同時，monday.com看到了北亞洲市場爆漲的遠距工作管理需求。

叡揚資訊雲端與巨資事業群總經理胡瑞柔表示, 叡揚資訊了解在全球疫情影響下, 企業將面臨更多經營管理挑戰。市場現在需要的是一個高效、高生產力且高品質的遠距工作環境。monday.com高度自動化、擴充性與生態系概念與叡揚資訊Vital雲端服務的理念相同，叡揚經過長期內部測試驗證後決定引進台灣市場，提供台灣企業世界級的協同工作管理工具。

叡揚資訊：未來企業需緊密跨部門溝通協調

叡揚資訊與monday.com將致力合作並且拓展monday.com的Work OS生態系統。monday.com的自動化與整合能力，再加上其輕鬆上手的App使用者介面，可讓使用及管理環境都能高度優化。叡揚資訊期待此合作將可為企業創造高效內部管理與未來成長所需的能量。

叡揚資訊雲端與巨資事業群副處長賴俊仁指出，企業為了適應快速變動的商業環境，大多已經從階層式組織轉變為扁平式的矩陣型組織，這意味著工作者需要更緊密的跨部門溝通協調與合作才能精準完成任務，但許多企業在溝通上仍只依賴email、電話、即時通訊軟體或會議討論，且營業部門使用CRM系統，生產部門使用ERP系統，財會部門使用會計系統，造成了工作上的許多斷點。在同一個辦公環境下尚且如此，近來企業為了應變疫情而實施在家工作，這樣的挑戰更加劇烈。

monday.com將持續投資台灣地區並設立於2020年底台灣客戶翻倍的目標。monday.com亞太區域經理Eli Moyrel表示，與叡揚資訊的合作是該公司拓展北亞市場的一個里程碑。透過此合作，monday.com將更加了解客戶需求且提供量身訂做的解決方案。企業工作團隊或小組的問題可更有效率地解決，迅速適應當今遠距工作的現實環境挑戰。我們期待與叡揚資訊這樣的在地夥伴合作，創建平台並給予當地客戶更良好的支援。monday.com已著手於提供區域化的語言服務。目前已提供韓文及日文版本的平台供使用。繁體中文的介面翻譯，內容創作及客製化在不遠的未來也會推出。