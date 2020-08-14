經部攜手桃園推動台日智慧科技交流

我多家中小企業出席簡報與日本商社交流熱絡

經濟部中小企業處今（14）日於桃園舉辦「2020中小企業商機媒合交流會」，以「智慧科技」為主題，邀請安防監控、行銷應用、樂活休閒及生產支援領域的20家優質廠商，帶來全球最新互聯網相關科技產品、技術與服務，展現台灣中小企業靈活、豐沛的智慧產業能量，吸引5家日本商社與會共創合作及交流。

今年的一場疫情，改變了全球產業發展與商貿往來的節奏，為了協助企業能繼續拓展海外市場，經濟部中小企業處特別邀請双日、豐田通商、華稻、丸紅、忠創科技等日本知名商社代表參加本次盛會，經濟部中小企業處主任秘書陳國樑、桃園副市長高安邦、日本台灣交流協會台北事務所首席副代表星野光明也都親自出席。活動當天吸引了近百位台灣企業代表參與，洽談氣氛熱絡之餘，也讓台日企業代表見證台灣中小企業在智慧科技產業的軟、硬實力。

中小企業處主秘陳國樑表示，台日企業向來互動良好，具穩固的互信基礎，持續增進兩國企業的認識與交流，更易於創造多贏局面，並指出我國在人工智慧、物聯網、5G、大數據等智慧技術皆臻成熟，帶動關聯產業的龐大商機，而近幾年桃園積極發展智慧科技，包含亞洲‧矽谷、電動自駕車、航空城、智慧城市等，都是有顯著成果的應用典範。這次能與推動智慧科技頗富經驗的桃園市政府攜手，也順利邀請到多家日本知名商社與會，讓台灣中小企業的智慧與能量不因疫情而隱沒了光芒，不僅令人感到欣慰，兩國企業多元合作發展全球市場的機會大增，後續令人充滿期待。

這次展示的20家企業專長各異，如格瑪數位開發的「車載雲智能」是一款隨插即用的迷你車用電腦，能即時將保養里程、低電壓、異常震動、定位等資訊發送至車主手機，以便隨時掌握愛車狀況。數位身分的「生理與證件辨識AuthMe數位身分認證解決方案」，能藉由掃描證件、感應晶片與人臉辨識等功能，確認使用者為證件中資訊的本人且為真人，預防詐騙事件發生。林鬍子設計的「Lockists機車共享平台」，讓自有機車於閒置時能為會員提供共享服務。高宇能源科技的「智慧電力來源OPO Stack互動式儲能系統」，讓一般家庭也能獨力打造低碳的環境能源網絡。

為協助中小企業取得技術、行銷、資金的升級與加值機會，以提升我國整體產業競爭力，經濟部中小企業處每年籌辦多場針對國內與跨國企業合作的展示交流與媒合活動，多年來已促成數十億的合作商機，歡迎有意參與的企業上「中小企業商機媒合整合服務網」(https://technomart.moeasmea.gov.tw/)查詢。