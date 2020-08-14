林口長庚打造共融遊戲場 就醫添樂趣 遊玩無障礙

國內近年興起一股「共融」概念，許多公園或遊戲場都朝共融式遊樂設施做規劃，在平權的概念下，讓不同族群及能力的人能融合一起，達到同樂、共融的目的，在完善利用空間的同時，也提供了友善的公共環境。林口長庚紀念醫院為提升兒童友善就醫環境，斥資新台幣7百萬元，打造了國內首座在醫院內的戶外共融遊戲場，開幕典禮於今日上午舉行，許多來醫院的小朋友看到醫院裡竟然出現了遊戲場，都感到興奮不已，家長們也很高興以後帶小朋友來醫院多了一個放鬆喘息的空間。

林口長庚紀念醫院程文俊院長表示，在「共融」一詞尚未被廣泛應用前，長庚醫院就已經將共融的概念融入在硬體設置及服務規劃中，尤其是提升兒童友善就醫環境這部份，因此於去年開始規劃動工興建戶外共融遊戲場，希望讓來醫院的小朋友或身心障礙的小朋友，有一個一起玩耍的遊戲空間，不僅可以減緩就醫心理壓力，並可透過遊戲增加兒童的社會互動及肢體腦力刺激，進而促進兒童發展。



林口長庚共融遊戲場內設有共融鞦韆組、輪椅鞦韆、無障礙轉盤、共融遊戲牆板等遊具，很適合身心障礙跟一般兒童共同玩耍。圖／林口長庚紀念醫院提供

林口長庚這座戶外共融遊戲場，設置地點在兒童大樓K棟地下2樓中庭，佔地達100坪，鄰近兒童病房及門診區，無障礙出入口位於L棟地下2樓，方便兒童前來使用。遊戲場內設有共融鞦韆組、輪椅鞦韆、無障礙轉盤、共融遊戲牆板等遊具，很適合身心障礙跟一般兒童共同玩耍。

醫院為考量病童安全，在開放時間固定安排志工提供陪伴及指導，此外，也會定期進行遊具的檢修及每日的清潔作業。開放時間目前定為每日上午9點~12點，及下午13~16點。



林口長庚共融遊戲在開放時間固定安排志工提供陪伴及指導並定期進行遊具的檢修及每日的清潔作業。圖／林口長庚紀念醫院提供

長期致力兒童早期療育推展長庚醫院黃美涓名譽院長表示，當初挑選這些遊具主要是依據兒童階段發展需求，以能增加社會互動以及刺激前庭功能之遊具為主，而前庭的主要功能是在維持身體的姿勢、平衡、協調，良好的前庭功能對兒童的動作平衡、情緒調整及學習都有幫助，所以遊戲場中優先選擇設置有旋轉、擺盪、互動功能的遊具，並留有足夠奔跑的空間，增加小朋友的社會互動機會，這對小朋友的整體發展很有幫助。

3歲莊小弟長期在林口長庚接受早療復健，每週一次，莊媽媽每次都得大費周章帶他來醫院，復健過程對他們兩人來說，都相當辛苦和枯燥。莊媽媽說，現在醫院有了安全有趣的共融遊戲場，復健前後可以帶小朋友來遊戲場玩耍，遊戲場可以讓莊小弟弟增加互動及外在環境刺激，讓她很開心也很感恩。



林口長庚共融遊戲場內設有共融鞦韆組、輪椅鞦韆、無障礙轉盤、共融遊戲牆板等遊具，很適合身心障礙跟一般兒童共同玩耍。圖／林口長庚紀念醫院提供

也是在林口長庚接受早療復健的4歲邱小妹，住家附近都沒有適合的遊戲場，每次經過公園時只能羨慕可以開心玩耍的小朋友們。現在邱小妹到醫院早療復健，也可以到醫院的戶外共融遊戲場安全玩耍，全家人都感到很開心。

程文俊院長表示，營造友善的就醫環境是一個不斷改善跟進步的過程，長庚醫院將會持續不斷的努力，讓所有來院病童能在更優質的環境中接受高品質的醫療服務，共融遊戲場提供多元的遊戲環境，也歡迎大家前來共融遊戲場感受與體驗。