新版陸資認定 王美花：最快年底上路

經濟部將加嚴陸資定義，及持股認定方式。經長王美花13日表示，實質控制力未來不只查董事會，將擴及公司內所有決策權組織。最快下周經濟部就會預告「大陸地區人民來台投資許可辦法」修正草案，預計新規定年底可望上路。

陸資來台投資許可辦法修正預計有三大方向，包括持股門檻將採逐層認定、將黨政企業納入嚴審範圍、加嚴實質控制力定義。

王美花昨受訪時表示，針對「實質控制力」的部分，過去會審查董事會成員是否過半，但現在會新增一個「其他有決策權的單位」，避免被名稱限制，以防有公司內部的實質決策單位不叫董事會，卻還是有實質決策能力。官員表示，修改法規後將擴大檢視公司內部所有組織，只要有董事會授權、或有實質決策力的單位，都要被檢視。

這次辦法修正中資認定部分，與現行條文差異比較大是持股三成計算方式。過去中資可藉由不斷轉投資、稀釋股份，子、孫公司進入台灣就不會被定義為中資，官員說，未來改為「逐層認定」，中資稀釋股份彈性範圍將被限縮不少。

陸委會副主委邱垂正昨對陸資來台定義加嚴規範修正也表示，該辦法從民國98年6月30日實施至今已超過11年，政府累積相關實務管理經驗，特別是因應情勢變化持續進行各種滾動檢討，之前已修正過三次。

邱垂正指出，考量近期國際跨境投資模式的多元化，在實務發生了陸資規避審查，或是以違法的方式繞道來台投資樣態逐漸增加，為強化陸資投資人的審查，以維護國內營商環境、產業發展及關鍵技術的保護等，經濟部正會同相關機關修正陸資來台投資許可辦法相關規定，對陸資做更嚴謹的規範。

此外，針對大同案經部決議市場派申請召開股臨會予以准許召開，引發法界議論，王美花表示，公司法173條第4項是個高門檻要件，必須要有很特殊、很具體狀況，才會適用，「同仁使用得非常謹慎，面對大同公司派若提訴願也會有信心，但萬一處分被推翻，就會啟動相關的訴訟程序」。

王美花感慨地說，大同案件給她的最大感受，是「公司治理不是口號，而是要怎麼落實」，一定要去想企業社會責任，這不是口號，要合情、合理、合法來處理，遇上大同非常特別情況，被經濟部商業司認為不能期待公司以合法方式召開股東會，因此允許用173條第4項處理，是希望包括上市櫃公司、非公發公司都要跟隨合規機制，不要逾越法令。