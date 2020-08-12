臺北市節能領導獎工商業參賽企業為北市節省電費約3,558萬元

鼓勵集團企業積極提升能源使用效率，響應「低碳轉型•循環價值」，臺北市政府產業發展局與環境保護局12日舉行「2020臺北市節能領導獎」頒獎典禮，表彰北市工商業者以實際行動落實節能減碳，樹立節能標竿。此次工商產業組參賽30家企業共為北市省下1,184萬度電、39.8萬度天然氣，相當於2,422個家庭整年用電量，約3,558萬元電費。

北市產業局感謝參賽企業在疫情衝擊下，每一家參賽單位均展現出豐碩的減碳成果，為環境作出極大貢獻，將正向影響力持續擴及供應鏈、員工乃至民眾，讓節能減碳與循環經濟，落實於日常每一刻。

和宇寬頻網路股份有限公司榮獲工商產業乙組特優獎，北市產業局副局長王三中(左)頒發獎金，表揚企業減碳成果。圖／北市產業局提供

今年度節能領導獎工商產業甲、乙組共有12家績優廠商獲殊榮肯定。工商業甲組-辦公大樓特優獎為「華碩電腦」；結合學界開發出以氣象資料模型預測空調負載，優化冰水主機啟停控制，其建築更取得多項認證標章，年用電量自2008年的1800萬度，下降至2019年1200萬度(減量34％)。獲得優等獎的節能企業有「遠傳電信」及「富邦銀行」，分別導入空調吸附除濕、磁浮離心式冰水主機與非晶質變壓器等多項新型節能技術，特別獎則由「台灣中油」、「國家企業中心大樓」及「大統領經貿廣場」獲得殊榮。

工商產業乙組-營業場所特優獎由「和宇寬頻」榮獲；其機房持續優化抑低PUE，如採用高顯熱比空調箱、IE3等級高效率泵浦與虛擬化Server整併，近三年累計節電量達1300萬度(減量31％)。獲得優等獎的節能企業「台北長庚紀念醫院」、「市立聯合醫院(中興院區)」，分別將冰水系統改為一次變流量、冷卻水塔濕球溫度控制、採用高效率LED平板燈與熱泵熱水系統等多項節能措施，特別獎則由「太平洋崇光百貨(復興店)」、「天成飯店」及「豐隆飯店(君悅酒店)」獲得殊榮。

臺北市立聯合醫院中興院區以感應式照明、自然採光及熱泵系統多項措施奪得工商產業乙組優等獎。圖／北市產業局提供

北市產業局強調，在後疫情時代下，工商業轉型與節能成為企業營運重點，未來將持續委託台灣綠色生產力基金會提供工商業免費節能評估輔導，歡迎全市企業洽綠基會進行節能輔導，更多資訊可上北市產業局官網查詢 (https://www.doed.gov.taipei) 。(臺北市政府產業發展局廣告)